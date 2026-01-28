Slušaj vest

Rijaliti učesnik Uroš Stanić otvoreno je pričao o svojim cimerima u „Eliti“ i nije se libio da otkrije ko mu je najzgodniji u kući. Pored toga, priznao je i da je trenutno zaljubljen – i to u Boru Santanu.

Uroš Stanić Foto: Printscreen YouTube

Uroš je zajedno sa ostalim Zadrugarima gostovao u emisiji „Amidži šou“, gde je iskreno govorio o svojim emocijama. Na pitanja pratilaca na Instagramu, kada je trebalo da imenuje top tri frajera u „Eliti“, dao je svoje otvoreno mišljenje.

- Bora Santana, Filip Đukić, Lepi Mića - rekao je Uroš, a potom je priznao da mu se posle "Elite" udvarao neko od učesnika, ali nije želeo da imenuje ko.

- Dva puta sam se zaljubio. Imao sam prvu gej vezu u rijalitiju, sa bivšim dečkom Dekijem, sada je aktuelan Bora Santana. Trenutno sam zaljubljen u Boru - rekao je on, a potom priznao ko ga je najviše razočarao u "Eliti".

Asmin... Katastrofa mi je ponašanje njegovo, agresivan je, na najgnusniji način omalovažava majku svog deteta, svoje dete. Sramota je za muški rod - poručio je Stanić.

Podsetimo, pre nekoliko dana je Bora Santana urnisao Uroša Stanića, sasuo mu u lice ono što niko nikad nije, on spustio glavu: Ti si napaćen, nesrećan i isfrustriran momak."

Uroš Stanić Foto: Printscreen Instagram, Preent Screen, Petar Aleksić

Bora Santana urnisao Uroša Stanića

Podsetimo, na samom početku Bora je istakao da smatra da je Uroš napaćen momak.

- Gledao sam te kao rođenog brata, a ti nemaš obzira, gledaš samo da skidaš honorare ljudima jer si isrustriran, napaćen si momak, neću da se igram sa tvojim osećanjima, u meni si mogao da imaš prijatelja, koji bi ti pomogao. Ljudi kao ti vladaju svetom, ali ti pokazuješ na silu da si isfeminiziran. Ti imaš smisla da budeš voditelj, ali se plašiš šta će ljudi da ti kažu, nesrećan si, moraš da počneš da gotiviš sam sebe. Krivo mi je. Ja ne bežim od tebe, ja mogu i da legnem pored tebe, hteo sam da te izdignem - rekao je Bora.