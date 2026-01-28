Maja Marinković tvrdi da je Asmin zaljubljen u nju

Odnos rijaliti učesnika Maje Marinković i Asmina Durdžića već dugo intrigira javnost. Oni su sad u rijalitiju "Elita 9" progovorili o svom odnosu, a Maja nije krila da postoje simpatije sa njene strane.

- Asmin je rekao Drvetu kakav predlog ima, a ja sam se na to nadovezala da bih volela da Asmin ima performans ''Bauljam i čarlijam'' od Desingerice - kazala je Maja prvo.

- Htela si time da ga poniziš - kazao je Dača u "Eliti".

- Nisam, ja bih uživala u tom performansu. Asmin je Drvetu rekao da ima prema meni iskrene simpatije, kao i ja prema njemu. Pitala sam ga kakve simpatije ja to imam, to me je šokiralo... Rekla sam više puta da ih imam. Rekla sam mu sto puta da mi je drag na drugarski način, volim ga kao druga, ali bilo šta u emotivnom smislu nije moguće, ne znam šta tu nije jasno? - rekla je Maja.

- Asmine, da li ćeš ti nastaviti komunikaciju sa Majom? - upitao je Bora.

- Ne, neću. Nikako ne želim da budem pored nekog ko nije iskren - rekao je Asmin.

- Kako gledaš na Aneli i njeno druženje sa Janjušem, Anđelom... - rekao je Bora.

- Ma...ta žena mene ne zanima. Ne znam šta ona pokušava i radi, iskreno - rekao je Asmin.

