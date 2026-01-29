Slušaj vest

Učesnici "Zadruge 9 Elite" komentarisali su pevačicu Zoricu Marković, i tom prilikom otkrili da je iz rijalitija izašla kako bi otišla na lekarsku kontrolu, ali da je potom rekla da se neće vraćati.

- Jesi li ti Zoricu spakovala, ona ide kući? upitao je Bora Santana Radu.

- Zato što mi je Zorica to rekla.

- Ne vraća se? opet je pitao Santana.

- Rekla je ona meni da se neće vraćati - ubacio se Dača.

1/5 Vidi galeriju Zorica Marković Foto: Printscrean, Printscreen YouTube

- Ništa, onda ću ja u rehab da se prebacim.

- Moraš da sačekaš da se izbace njene stvari, čekam da me pozovu na kapiju - poručila je Rada.

Iako je razgovor učesnika "Elite" izazvao brojne komentare i pitanja šta je sa Zoricom, produkcija još uvek nije dala nikakvo zvanično obaveštenje, niti potvrdu da se pevačica neće vraćati u Belu kuću.

U komentarima na mrežama se može pročitati da joj je istekao ugovor, kao i da je navodno bila bolesna, ali je kao profesionalac odlučila da ispoštuje medijsku kuću sa kojom godinama sarađuje.

1/9 Vidi galeriju Zorica Marković Foto: Marko Karovic

Podsetimo, Zorica je u septembru ušla u rijaliti, a već narednog meseca njena kafana u Zaklopači je prestala sa radom, o čemu je Kurir pisao. U istom mestu je započela gradnju kuće, ali je sve to zaustavljeno kada se ona uselila u rijaliti.

Kurir/SrbijaDanas