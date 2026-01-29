Slušaj vest

Voditelj Milan Milošević kritikovao je učesnicu "Elite 9" Maju Marinković zbog njenog odnosa sa Asminom Durdžićem, bivšim dečkom starlete Stanije Dobrojević.

Milan je želeo da ukaže na to da poznata rijaliti učesnica ima dvostruke aršine, te da jedno radi, a drugo priča.

"Muvanje traje mesecima"

Sukob je nastao kada je Maja Marinković iznela stav da niko ne može da je natera da bude sa Asminom Durdžićem, tvrdeći da ostaje pri toj odluci. Milan je momentalno reagovao i prekinuo njeno pravdanje u Eliti.

Asmin Durdžić i Maja Marinković Foto: Printscreen YouTube

- Majo, niko te ne tera da budeš sa Asminom, ali ti sa njim već radiš na kvarno tri–četiri meseca. Ako se igraš, to je drugo, ali, bre, već mesecima traje muvanje. Ne sada, nego prethodnih meseci. Nismo mi ćoravi, cela nacija je gledala - sasuo joj je Milan u lice.

Maja o Staniji

Maja je juče progovorila o odnosu sa Asminovom bivšom, Stanijom Dobrojević.

- Prijatelj je za mene zaista teška reč kad je ona u pitanju, ali mogu da kažem drugarica mi je - izjavila je Maja i dodala da je sa njom uvek bila u korektnim odnosima, ali da trenutno ni sama nije sigurna u status tog odnosa.

Inače, Asmin je u rijaliti ušao kao dečko Stanije Dobrojević, a onda je počeo da iznosi prljav veš iz njihove veze.

Kurir.rs

