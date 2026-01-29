Slušaj vest

Rijaliti učesnik Lepi Mića doveo je Boru Santanu u pab kako bi mu očitao lekciju zbog skandaloznog ponašanja i pljuvanja Anastasije Brčić.

- Nema vaspitanja - rekao je Murat.

- Nema spavanja - rekao je Bora.

- Kajaćeš se, zapamti. Tužiće te. Idi spavaj i završena priča. Ne, ti si mangup. Rekao sam ti pre dva dana da se maneš nje. Sram te bilo, bolesniče jedan! Nisam ti ja kriv što te žene varaju. Prevara nije krivično delo, to je tvoj loš izbor. Kupio si stan, napravio vikendicu, dobio posao, što ti ovo treba!? Je l' ti ovo reklama za posao? Jeste, al' u ku**u. Što te je varala ide njoj na obraz - vikao je Mića.

- Pijanu ju je uhvatio - rekao je Bora.

- Nju boli k***c kralju, ona se smeje - rekao je Mića.

- Braniš ga. Što ga puštaš da ulazi u pab? - pitao je Bora.

- Molim? Molim? Ne vuci me za jezik. Družim se s kim hoću ja. On govori o sebi, a ti o sebi. Mala nije za tebe, polupana je i mlada - vikao je Mića.

