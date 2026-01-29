ASMIN SE SLOMIO ZBOG ĆERKE Mislio da ga kamere ne snimaju, pa otkrio srceparajuću istinu: Detinjstvo joj je ne daj Bože...
Učesnik "Elite 9" Asmin Durdžić ispijao je kafu sa cimerima Sofijom Janićijević i Borislavom Terzićem Terzom u pušionici. Tom prilikom setio se svoje ćerke Nore i otkrio da joj se uskoro bliži rođendan.
Asmin je ćerku dobio sa bivšom partnerkom i aktuelnom učesnicom, Aneli Ahmić.
- Za 18, 19 dana Nori rođendan. Puni pet godina, a već tri godine slavi rođendan bez oba roditelja, koje je to detinjstvo - rekao je on, te dodao:
- Ima detinjstvo za ne daj Bože. Kad treba da uživa... Dete sa pet godina sve živo zna - istakao je Asmin.
Inače, Durdžić je pre dve godine ostavio Aneli Ahmić sa njihovom ćerkom nakon što je uplovio u tajnu romansu sa starletom Stanijom Dobrojević. Kada je to saznala, Aneli je ušla u rijaliti i pred kamerama otkrila celu priču. Dve godine kasnije, njih dvoje su se ponovo sreli u rijalitiju, oči u oči, a on je ubrzo potom raskinuo sa Dobrojevićevom.
Kurir.rs