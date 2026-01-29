Slušaj vest

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' u "Eliti 9" postavljeno je Asminu Durdžiću.

- Zašto si toliko sujetan po pitanju Anđela, Teodore i Bebice? - glasilo je pitanje.

- Nikada u životu nisam komentarisao njihovo druženje - kazao je Asmin.

- Ako gledaoci tako kažu, verujem im. Verujem gledaocima, više nego Asminu - rekla je Teodora.

Naredno pitanje postavljeno je Aniti Stanojlović.

Elita 9 Foto: Printscreen YouTube

- Dosta je bilo ćutanja dok te mnogo gore osobe ponižavaju. Progovori već jedno, ti znaš šta - glasila je kostatacija.

- Ja sam rekla neke stvari. Ako budem želela, tek ću - rekla je Anita.

Naredno pitanje postavljeno je Mini Vrbaški.

- Ako si bila prijatelj Antni, zašto si sve prenosila Dači razloge svađa Luke i nje? - glasilo je pitanje.

- Nikada nisam želela da prenosim nešto, osim kada mene nešto Dača pita, pa ja pitam Anitu šta da prenesem Dači, to je tako. Ništa drugo - kazala je Mina.

- Da, prenosila si. Nemoj sada da lažeš - kazala je Anita.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"GODINAMA SAM NA ESTRADI, NIŠTA ME NE ČUDI..." Lukina majka o navodnoj aferi snajke Anite i Relje Popovića: Normalno je da Anita to neće reći javno
Relja Popović Anita Stanojlović
Stars"VIĐALI SU SE, ALI..." Nakon optužbi da je Mina Vrbaški bila ljubavnica oženjenom reperu Bibi, oglasila se njena majka Ivana i ispričala sve: Zna mu i ženu!
Mina Vrbaski Ivana Vrbaski.jpg
Stars"TU NEMA EMOCIJA" Nakon haosa između Luke i Anite, oglasila se njegova majka: Ovo kaže za njihovu vezu, pa se dotakla i bivše snajke Aneli
Anita Stanojevic, Luka Vujovic, Biljana Vujovic, Aneli Ahmic.jpg
RijalitiPONADAO SE POMIRENJU I IZVINJENJU, A USLEDIO HLADAN TUŠ Uroš pokušao da spusti loptu, a cimerka ga urnisala rečima!
Uroš Stanić

Anita Stanojlović o Anđelovoj porodici i tužbama Izvor: Kurir