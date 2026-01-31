"PRAVIO JOJ JE DŽIN TONIK" Mina tvrdi da je Anita boravila u Reljinom studiju, isplivali novi detalji navodne afere s pevačem!
Mina Vrbaški je u emisiji ''Pitanja novinara'' prokomentarisala Anitu Stanojlović, te ponovo otvorila temu o njenoj navodnoj aferi sa pevačem Reljom Popovićem.
Otkrila je nove detalje, a onda se u priču dodao jedan reper, takođe veoma poznat javnosti.
- Mina, kako komentarišeš Anitu? - upitao je novinar.
Pravio joj džin tonik
- Kao jednu običnu ljubavnicu. Sve sam rekla kada je u pitanju onoga što mi je govorila za Relju. Govorila mi je da joj je pravio džin tonik jer je imala tremu kad je još neko sa njima bio u studiju. Sve ostalo sam sve već rekla. Nju je strah da sve to prizna - kazala je Mina.
- Ona je rekla da si ti bila sa Bibom, reperom koji je oženjen, da li je to tačno? - upitao je Darko.
- Ne. To nije tačno. Anita je ta koja se čula sa Bibom. Što se tiče Bibe i mene, ja njega znam odavno, to je dečko na mestu i ja ništa nikada sa njim nisam imala - rekla je Mina.
Anita i Mina na ratnoj nozi zbog Relje
Tokom "Igre istine" došlo je do haosa kad su zaratile Anita Stanojlović i Mina Vrbaški i kad je na dnevni red ponovo došla njena navodna afera sa Reljom Popovićem.
- Luka, ako je voliš ne blamiraj se i to je bilo pre tebe. Ona ima razlog što te je lagala jer je na televiziji. Možda bi to i priznala napolju - rekao je Asmin.
- Kako je njima rekla? Ne zakopčavam na leđa. Pre tri dana sam joj rekao da nemam poverenje u nju - dodao je Luka.
- Sada me kanališ - rekla je Anita.
- Pa nisi mi ispričala za Relju - dodao je on.
- Pa nisam - poručila je Anita.
- Sada je sama dala odgovor. Treba da kaže šta postoji - rekla je Mina.
- Mina, tvoja reakcija je meni rekla da je ona slagala. Rekao sam da neću biti sa njom ako je bila. Zna da sumnjam od prvog dana i da joj nisam verovao zbog Mine, Dače i kako se upetljala - govorio je Luka.