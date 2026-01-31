Slušaj vest

Otkrila je nove detalje, a onda se u priču dodao jedan reper, takođe veoma poznat javnosti.

- Mina, kako komentarišeš Anitu? - upitao je novinar.

1/5 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

Pravio joj džin tonik

- Kao jednu običnu ljubavnicu. Sve sam rekla kada je u pitanju onoga što mi je govorila za Relju. Govorila mi je da joj je pravio džin tonik jer je imala tremu kad je još neko sa njima bio u studiju. Sve ostalo sam sve već rekla. Nju je strah da sve to prizna - kazala je Mina.

- Ona je rekla da si ti bila sa Bibom, reperom koji je oženjen, da li je to tačno? - upitao je Darko.

- Ne. To nije tačno. Anita je ta koja se čula sa Bibom. Što se tiče Bibe i mene, ja njega znam odavno, to je dečko na mestu i ja ništa nikada sa njim nisam imala - rekla je Mina.

1/39 Vidi galeriju Sve transformacije Mine Vrbaški od prvog medijskog pojavljivanja sve do danas Foto: Printskrin Youtube, Printscreen, Printscreen/ Instagram

Anita i Mina na ratnoj nozi zbog Relje

Tokom "Igre istine" došlo je do haosa kad su zaratile Anita Stanojlović i Mina Vrbaški i kad je na dnevni red ponovo došla njena navodna afera sa Reljom Popovićem.

- Luka, ako je voliš ne blamiraj se i to je bilo pre tebe. Ona ima razlog što te je lagala jer je na televiziji. Možda bi to i priznala napolju - rekao je Asmin.

- Kako je njima rekla? Ne zakopčavam na leđa. Pre tri dana sam joj rekao da nemam poverenje u nju - dodao je Luka.

- Sada me kanališ - rekla je Anita.

- Pa nisi mi ispričala za Relju - dodao je on.

1/10 Vidi galeriju Nikolija Jovanović i Relja Popović Foto: Printscreen

- Pa nisam - poručila je Anita.

- Sada je sama dala odgovor. Treba da kaže šta postoji - rekla je Mina.