Sunčica Bajić zauvek je napustila velelepno imanje u Šimanovcima, a ona je u studiju kod voditeljke Dušice Jakovljević priznala kako se oseća nakon ispadanja.

- Sunčice, kako si? - upitala je Dušica.

- Zbunjeno i razočarano. Koliko imam minuta da pričam jer ja mnogo volim da pričam? - upitala je Sunčica.

- Pa što nisi pričala u Eliti? - dodala je Dušica.

- Ne znam. Mislim da sam trebala više da napadam učesnike. Ostali su jako loši ljudi zbog kojih sam ja sada izašla, ti loši ljudi su Jovana advokatica, Anastasija i ono je stvarno monstruozno šta je devojka sebi dozvolila - rekla je Sunčica.

