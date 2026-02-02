Sunčica Bajić je zauvek napustila Šimanovce i odlučila da razveže jezik
POSLE IZBACIVANJE, NEMA KAJANJA: Zauvek napustila imanje i odlučila da razveže jezik - ocrnila cimere, a za njih dve je imala šta da kaže (VIDEO)
Sunčica Bajić zauvek je napustila velelepno imanje u Šimanovcima, a ona je u studiju kod voditeljke Dušice Jakovljević priznala kako se oseća nakon ispadanja.
- Sunčice, kako si? - upitala je Dušica.
- Zbunjeno i razočarano. Koliko imam minuta da pričam jer ja mnogo volim da pričam? - upitala je Sunčica.
- Pa što nisi pričala u Eliti? - dodala je Dušica.
- Ne znam. Mislim da sam trebala više da napadam učesnike. Ostali su jako loši ljudi zbog kojih sam ja sada izašla, ti loši ljudi su Jovana advokatica, Anastasija i ono je stvarno monstruozno šta je devojka sebi dozvolila - rekla je Sunčica.
