Slušaj vest

Bivša učesnica je napisala pismo i imenovala vođu za sledeću nedelju.

Sledi haos

Vanja Živić je za crnim stolom pred svima pročitala pismo i saopštila ko će biti novi vođa.

- Nadam se da ćeš biti jedan od iskrenijih ljudi u kući, pozdrav za Maju i Anđela i Filipa, budite realni. Ovonedeljni vođe je Sale Luks - napisala je Sunčica u pismu.

Poraz u duelu sa Aneli

Nakon duela sa Aneli Ahmić Sunčica je napustila imanje u Šimanovcima.

1/11 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

U igri za opstanak je pobedila i duplirala svoje glasove, ali to nije bilo dovoljno da izbaci Aneli, te je napustila zauvek takmičenje.

Sunčica je nakon izbacivanja u razgovoru sa voditeljkom Dušicom Jakovljević priznala da je tužna i razočarana svojim ispadanjem.

- Ne znam. Mislim da sam trebala više da napadam učesnike. Ostali su jako loši ljudi zbog kojih sam ja sada izašla, ti loši ljudi su Jovana advokatica, Anastasija i ono je stvarno monstruozno šta je devojka sebi dozvolila - rekla je Sunčica..