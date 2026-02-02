ZBOG PISMA SUNČICE BAJIĆ TRESE SE ELITA: Izbačena učesnica se obratila cimerima, a njenu odluku niko nije mogao da nasluti
Prethodne noći iz Elite izbačena je Sunčica Bajić.
Bivša učesnica je napisala pismo i imenovala vođu za sledeću nedelju.
Sledi haos
Vanja Živić je za crnim stolom pred svima pročitala pismo i saopštila ko će biti novi vođa.
- Nadam se da ćeš biti jedan od iskrenijih ljudi u kući, pozdrav za Maju i Anđela i Filipa, budite realni. Ovonedeljni vođe je Sale Luks - napisala je Sunčica u pismu.
Poraz u duelu sa Aneli
Nakon duela sa Aneli Ahmić Sunčica je napustila imanje u Šimanovcima.
U igri za opstanak je pobedila i duplirala svoje glasove, ali to nije bilo dovoljno da izbaci Aneli, te je napustila zauvek takmičenje.
Sunčica je nakon izbacivanja u razgovoru sa voditeljkom Dušicom Jakovljević priznala da je tužna i razočarana svojim ispadanjem.
- Ne znam. Mislim da sam trebala više da napadam učesnike. Ostali su jako loši ljudi zbog kojih sam ja sada izašla, ti loši ljudi su Jovana advokatica, Anastasija i ono je stvarno monstruozno šta je devojka sebi dozvolila - rekla je Sunčica..