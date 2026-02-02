"To niko normalan ne radi!"

- Iskreno, Milena i Miki su mi prezabavni, samo se nadam da neće odlepiti i napraviti neke gluposti, ipak su roditelji. Što se Janjuša i Milene tiče, nisam pobornik njegove teorije kao reci prijatelju... Mislim, i ja sam ih tako ložio dok sam bio tamo kao "majmune" i iza te parole navlačio budale da nameštaju jedni druge, ali ja sam svoje čuvao one koji su mi bili dragi. Mislim da bi on trebalo, kao neko ko je godinama tamo, da zna da to ne prolazi, kao ono Mićino: "Sele, kurva si". To niko normalan ne radi prijateljima. Kada pričam o sebi, pričam o ljudima koje sam ja smatrao prijateljima, ne oni mene, da ne dođe do zabune... Tako da mi je Milenino ponasanje prihvatljivije, mislim zamerka što ona pije je ok, ali ne tako javno - ako si joj prijatelj može to i da se ne čuje i suptilnije, bio sam tamo, pa znam. Na Mileninoj sam strani, naravno, ako je to strana.