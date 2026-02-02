MILAN MILOŠEVIĆ VEČERAS UNOSI VAŽNU INFORMACIJU IZ SPOLJNOG SVETA Takmičarima "Elite 9" neće biti svejedno kada čuju ovo, a posebno njemu!
Učesnici "Elite 9" su u popodnevnim časovima imali priliku da među sobom biraju osobu koja je najzlonamernija osoba među njima, a pravo glasa imali su i gledaoci.
Fanovi rijalitija su glasali i doneli presudu o tri najzlonamernije osobe u Beloj kući, a reztultati su sledeći:
3. mesto zauzeo je Uroš Stanić
2. mesto zauzela je Jovana Tomić Matora
1. mesto zauzeo je Ivan Marinković
Voditelj Milan Milošević će u večerašnjoj emisiji otkriti učesnicima Elite rezultate glasanja gledalaca, a nema sumnje da će ova informacija izazvati pravu buru za crnim stolom.
Bora Santana urnisao Uroša Stanića
Podsetimo, na samom početku Bora je istakao da smatra da je Uroš napaćen momak.
- Gledao sam te kao rođenog brata, a ti nemaš obzira, gledaš samo da skidaš honorare ljudima jer si isrustriran, napaćen si momak, neću da se igram sa tvojim osećanjima, u meni si mogao da imaš prijatelja, koji bi ti pomogao. Ljudi kao ti vladaju svetom, ali ti pokazuješ na silu da si isfeminiziran. Ti imaš smisla da budeš voditelj, ali se plašiš šta će ljudi da ti kažu, nesrećan si, moraš da počneš da gotiviš sam sebe. Krivo mi je. Ja ne bežim od tebe, ja mogu i da legnem pored tebe, hteo sam da te izdignem - rekao je Bora.
Kurtir.rs