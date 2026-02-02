Slušaj vest

Učesnici "Elite 9" su u popodnevnim časovima imali priliku da među sobom biraju osobu koja je najzlonamernija osoba među njima, a pravo glasa imali su i gledaoci.

Fanovi rijalitija su glasali i doneli presudu o tri najzlonamernije osobe u Beloj kući, a reztultati su sledeći:

Uroš Stanić Foto: Printscreen Instagram, Preent Screen, Petar Aleksić

3. mesto zauzeo je Uroš Stanić

Večeras je vanredno ubacivanje u "Elitu" , a nova rijaliti učesnica je Jovana Tomić Matora.  Foto: Printscreen Pink

2. mesto zauzela je Jovana Tomić Matora

Ivan Marinković finale elite 8 Foto: Petar Aleksić

1. mesto zauzeo je Ivan Marinković

Voditelj Milan Milošević će u večerašnjoj emisiji otkriti učesnicima Elite rezultate glasanja gledalaca, a nema sumnje da će ova informacija izazvati pravu buru za crnim stolom.

Bora Santana urnisao Uroša Stanića

Podsetimo, na samom početku Bora je istakao da smatra da je Uroš napaćen momak.

- Gledao sam te kao rođenog brata, a ti nemaš obzira, gledaš samo da skidaš honorare ljudima jer si isrustriran, napaćen si momak, neću da se igram sa tvojim osećanjima, u meni si mogao da imaš prijatelja, koji bi ti pomogao. Ljudi kao ti vladaju svetom, ali ti pokazuješ na silu da si isfeminiziran. Ti imaš smisla da budeš voditelj, ali se plašiš šta će ljudi da ti kažu, nesrećan si, moraš da počneš da gotiviš sam sebe. Krivo mi je. Ja ne bežim od tebe, ja mogu i da legnem pored tebe, hteo sam da te izdignem - rekao je Bora.

