Bora Santana urnisao Uroša Stanića

- Gledao sam te kao rođenog brata, a ti nemaš obzira, gledaš samo da skidaš honorare ljudima jer si isrustriran, napaćen si momak, neću da se igram sa tvojim osećanjima, u meni si mogao da imaš prijatelja, koji bi ti pomogao. Ljudi kao ti vladaju svetom, ali ti pokazuješ na silu da si isfeminiziran. Ti imaš smisla da budeš voditelj, ali se plašiš šta će ljudi da ti kažu, nesrećan si, moraš da počneš da gotiviš sam sebe. Krivo mi je. Ja ne bežim od tebe, ja mogu i da legnem pored tebe, hteo sam da te izdignem - rekao je Bora.