Snežana Pavlović, učesnica takmičenja "Nikad nije kasno", živi na rubu egzistencije sa 14 pasa i 11 mačaka.

Na Grandovoj sceni 2019. godine je zablistala i očarala svojim glasom, ali po završetku takmičenja vratila se svom životu daleko od reflektora pozornice.

Ekipa Kurira pre nekoliko meseci posetila je Snežanu u njenoj trošnoj kući u Staroj Pazovi. Iako nema osnovne životne uslove, dočekala nas je nasmejana i otvorila dušu o svom životu.

Oronula kuća bez kupatila

Snežana živi u oronuloj kući bez kupatila, toaleta, struje i vode.

Snežana Pavlović's house Foto: Boba Nikolić

- Nakon osam godina pevanja zaradila sam ovo parče zemlje i kućicu i sad se borim za život. Kuća nema struju, ali mi je crkva dozvolila da se povežem. Nemam ni vodu. Imam dve česme napolju. Kupam se u kadi u dvorištu dok je leto. Zimi se ponekad kupam, jer je mnogo hladno, ne mogu, malo se polijem na terasi i bežim unutra. Nemam toalet, i to obavljam napolju. Nemam kuhinju i trpezariju, sve je to u sobi u kojoj spavam. Jedem na krevetu, a hranu čuvam u zamrzivaču, frižider nemam, ne radi. Nije okrečeno, nema ko to da uradi, a ni da pokosi travu. Zvala sam ljude, skupljala novac za to i nudila, ali niko neće da dođe.

Komšije imaju samo reči hvale

Komšija kaže da je Snežana dobra žena, koja je bila uz njega kada mu je bilo najteže.

Ovde živi Snežana Pavlović Foto: Boba Nikolić

- Snežanu znam preko 30 godina. Izuzetno je skromna i vredna, srcem je dobra i poštena. Prolazila je kroz mnogo teških životnih trenutaka. Kada sam bio u najtežem životnom periodu, izgubio sam sina u saobraćajnoj nesreći, tada je ona bila ta koja je meni i mojoj porodici prva pružila ruku. To ne zaboravljam i zato u sebi imam veliku želju da joj nekako pomognem jer njen glas je zaista neverovatan. Kada je došla iz Valjeva, živela je u crkvi i radila u bašti. Život je nije mazio, a ona i dalje nema gram mržnje u sebi. Zato gledam da joj se uvek nađem, da uradim sve što mogu kad ima neki problem. Pre nekoliko dana sam otišao i kupio zvučnik i mikrofon. Kad je zapevala, to tako magično zvuči i zato mi je krivo, estrada je puna pevača sa vokalnim kvalitetima ravnim nuli, dok ona ima izvanredan glas. Nadam se da će se neki uticajni ljudi sa estrade aktivirati i zajedno sa medijima učiniti nešto da više, kako kaže jedan komentar, ne bude u blatu, već u zlatu.

Snežana Pavlović iz Nikad nije kasno Izvor: Instagram/kafanaonline