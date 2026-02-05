Slušaj vest

Ana Nikolić i Stefan Korda obeležili su jedan deo „Elite 8“, nažalost ne na tako lep način, iako su do tog trenutka bili miljenici mnogih takmičara. Ipak, sve se promenilo nakon informacije da je Ani Nikolić preminuo otac, Rade Vasić.

Cela javnost ostala je zatečena i zgrožena nakon što je objavljena vest o Kordinoj prevari, koja se dogodila upravo na dan sahrane Aninog oca. U trenucima kada je Ana proživljavala jedan od najtežih perioda u svom životu, Korda je pokazao potpunu bezosećajnost i iskoristio situaciju da na Instagramu zapratí bivšu učesnicu „Elite“, Aleksandru Vučenović, sa kojom je ranije flertovao u Beloj kući.

Sve mu oprostila

Iako su mnogi smatrali da Ana nikada ne bi mogla da mu oprosti prevaru, naročito s obzirom na težinu trenutaka kroz koje je prolazila, izgleda da je odlučila da mu ipak pruži novu šansu.

Ana je danas na Instagramu podelila i emotivnu fotografiju na kojoj su ona i Korda zajedno snimljeni ispred ogledala lifta, zagrljeni i nasmejani, uz niz emotikona i poruku koja kao da potvrđuje da je između njih ponovo sve u znaku ljubavi.

