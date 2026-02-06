Slušaj vest

Učesnica rijalitija Elita 9, Anita Stanojlović bila je u žiži javnosti zbog afera koje je imala sa zauzetim muškarcima, navodno pre nego što je ušla ponovo u rijaliti program, a sada se pojavilo novo ime.

Naime, Luka Vujović i Anita Stanojlović pred zoru su izašli iz dvorišta, te su pričali o svojim tajnama.

"Ja ne nameštam ljude"

Anita je ponovo pričala o momcima koji su je napolju muvali, pa je izgovorila prvo slovo imena muškarca sa kojim je bila bliska, a kako saznaju domaći mediji, u pitanju je Vukadin Gojković, poznatiji kao Vuk Mob.

- Ne, ja ne nameštam ljude, inače to ne volim da radim. Ovaj njen, non-stop poruke, ne znam odakle mu broj, urnisao me, sam sa sobom se dopisuje, ja ni na jednu poruku nisam odgovarala. Taj na "V" - rekla je Anita ne želeći da otkriva više detalja o odnosu sa reperom.

Oglasio se Vuk mob

Vuk se nakon njenih navoda oglasio za medije i otkrio svoju stranu priče.

- Pratim ja ponekad rijaliti, znam ko je Anita, ali nije tu bilo nikakvog muvanja. Možda sam joj poslao poruku u nekom trenutku pijan, ali da sam je muvao, to svakako ne. Bilo je to davno. Ne znam otkud da priča, ja ni nemam broj njenog telefona - rekao je Vuk za Blic.

Inače, Anita Stanojlović je sinoć u Eliti 9 otkrila kako planira da sa Lukom Vujovićem u rijalitiju radi na detetu.

