NOVA AFERA TRESE ELITU! Anita Stanojlović tvrdi da je Vuk Mob muvao i pisao joj non stop, evo šta kaže reper
Učesnica rijalitija Elita 9, Anita Stanojlović bila je u žiži javnosti zbog afera koje je imala sa zauzetim muškarcima, navodno pre nego što je ušla ponovo u rijaliti program, a sada se pojavilo novo ime.
Naime, Luka Vujović i Anita Stanojlović pred zoru su izašli iz dvorišta, te su pričali o svojim tajnama.
"Ja ne nameštam ljude"
Anita je ponovo pričala o momcima koji su je napolju muvali, pa je izgovorila prvo slovo imena muškarca sa kojim je bila bliska, a kako saznaju domaći mediji, u pitanju je Vukadin Gojković, poznatiji kao Vuk Mob.
- Ne, ja ne nameštam ljude, inače to ne volim da radim. Ovaj njen, non-stop poruke, ne znam odakle mu broj, urnisao me, sam sa sobom se dopisuje, ja ni na jednu poruku nisam odgovarala. Taj na "V" - rekla je Anita ne želeći da otkriva više detalja o odnosu sa reperom.
Oglasio se Vuk mob
Vuk se nakon njenih navoda oglasio za medije i otkrio svoju stranu priče.
- Pratim ja ponekad rijaliti, znam ko je Anita, ali nije tu bilo nikakvog muvanja. Možda sam joj poslao poruku u nekom trenutku pijan, ali da sam je muvao, to svakako ne. Bilo je to davno. Ne znam otkud da priča, ja ni nemam broj njenog telefona - rekao je Vuk za Blic.
Inače, Anita Stanojlović je sinoć u Eliti 9 otkrila kako planira da sa Lukom Vujovićem u rijalitiju radi na detetu.
Kurir/Blic