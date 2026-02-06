Slušaj vest

Učesnici rijalitija neretko, nakon skoro godinu dana provedenih u izolovanom prostoru pod kamerama, izađu iz istog bez prebijenog centa, a razlog su kazne koje dobijaju zbog nepoštovanja pravila Bele kuće, iako su se neposredno pred ulazak ugovorom obavezali da će ih poštovati i ponašati se u skladu sa njima.

Ni ove sezone situacija nije drugačija, učesnici "Elite 9" žestoko se udaraju po džepu zbog svog nedoličnog ponašanja.

Naime, Veliki šef je ovog jutra budio učesnike domaćim hitovima, a pojedinci su i nakon što se završila muzika za buđenje ostali da spavaju.

Elita 9 Foto: Printscreen Instagram

Zbog toga će Uroš, Nerio, Ivan, Rada, Viktor i Sale Luks biti žestoko kažnjeni, na osnovu nepoštovanja osnovnih pravila boravka u "Eliti".

Posle ove kazne, pojedincima neće pasti na pamet da ostaju duže u krevetu.

Kurir.rs

