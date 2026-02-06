Slušaj vest

Učesnica "Elite 9" Hana Duvnjak poverila se cimerki iz Bele kuće Mini Vrbaški da joj ciklus kasni već sedam dana i da je počela da se goji, jasno ukazujući da sumnja da je u drugom stanju.

- Moram da dobijem što pre, kasni mi već sedam dana. Listovi su mi se udebljali - rekla je Hana.

- Ma baš si se udebljala, izgledaš kao metla mršava - rekla je Mina.

Elita 9 Foto: Printscreen YouTube

- Ja pre neki dan jedem sarmu, dok mi se nudle kuvaju. Je l' veruješ u to? - upitala je Hana.

- Mogu da zamislim - rekla je Mina.

- Uhvatila me Dušica da radim g**icu, ali sam uradila pet puta i uhvatio me grč - rekla je Hana.

Kurir.rs

