HANA DUVNJAK TRUDA?! Otvorila dušu cimerki, otkrila sa kojim se simptomima susreće
Učesnica "Elite 9" Hana Duvnjak poverila se cimerki iz Bele kuće Mini Vrbaški da joj ciklus kasni već sedam dana i da je počela da se goji, jasno ukazujući da sumnja da je u drugom stanju.
- Moram da dobijem što pre, kasni mi već sedam dana. Listovi su mi se udebljali - rekla je Hana.
- Ma baš si se udebljala, izgledaš kao metla mršava - rekla je Mina.
- Ja pre neki dan jedem sarmu, dok mi se nudle kuvaju. Je l' veruješ u to? - upitala je Hana.
- Mogu da zamislim - rekla je Mina.
- Uhvatila me Dušica da radim g**icu, ali sam uradila pet puta i uhvatio me grč - rekla je Hana.
