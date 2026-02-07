Slušaj vest

U emisiji ''Pitam za druga'', na Red televiziji voditeljka Maša Mihailović i Stefan Milošević Panda putem audio-poziva uključili su Baju, oca Luke Vujovića koji je progovorio o njegovoj vezi sa Anitom Stanojlović.

- Šta mislite o Lukinoj vezi s Anitom? - upitala je Maša.

Čvrsta ruka

- Hoćete iskreno? Mislim da moj sin igra rijaliti sto posto, ali je dobar igrač. Odličan je bio i u fudbalu, ali i u rijalitiju. Mislim da se promenio i kao što je najavio da od polovine rijalitija ide njegovo ponašanje. Nadam se da će se izboriti u TOP 5, a onda da ga napolju sačeka čvrsta ruka. Živim za to da ta ruka bude Sandra Obradović - rekao je Bajo.

- Šta će biti sa Anitom? - upitala je Maša.

1/7 Vidi galeriju Luka Vujović Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

- Šta je sve radio sa Aneli? Pa čak je i veridbu napravio, a ne ovo. Nek planira on sa Anitom šta hoće, ali ja mislim da će on sa Sandrom obnoviti romansu. Ubeđen sam da on igra rijaliti - rekao je Bajo.

- Kako vam deluje sve to što Luka proživljava od strane Anite? - upitala je Maša.

- On igra rijaliti, inače da ne igra on ne bi bio s njom dva dana - rekao je Bajo.

Svađa zbog donjeg veša

Podsetimo, par se nedavno žestoko posvađao jer je Luka šetao pred drugim učesnicima u donjem vešu. Ona ga je u jednom trenutku udarila peškirom, dok je sve odjekivalo od njihovih uvreda.

1/6 Vidi galeriju Sandra Obradović i Anita Stanojlović Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

- Odeš u garderober i presvlačiš se u garderoberu, kao ja što se presvlačim - vikala je Anita.

- Tvoj šorc je kao moje gaće - bio je besan Luka.

- Meni se ne vidi ona stvar, nosim bademantil - vikala je ona.

Anita ga je udaria peškirom po glavi, a on je presekao:

- E, sad je dosta!

1/7 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen YouTube

- Dosta je, nećemo biti u vezi ako se ovako ponašaš - rekao je Luka.

- Ti se sa mnom sprdaš - navela je Anita i počela da ga štipa.

Kurir.rs/Pink.rs