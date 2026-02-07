Slušaj vest

Takmičarima "Elite 9" zadat je zadatak da glasaju za tri osobe koje su najbezobraznije u Beloj kući, a u toku emisije došlo je do žestoke svađe između Ivana Marinkovića i Rade Todorović u kojem je ona njega gađala.

- Mog oca još jednom spomeni i na sahranu ću da ti dođem - rekla je Rada.

- J***m li vas u usta. Ona je pričala sa Aneli i Anđelom, a oni su je nagovorili. Dok se mama i tata voze po Evropi i ko zna šta rade, evo šta radi bolesno dete koje je pre neki dan napunilo 19 godina - govorio je Ivan.

- Ti ćeš u grob da odeš, ja sam luda. Imam predivne roditelje! Sve ti j*bem - urlala je Rada.

- Šta je bolesnice? Tata će da ti obilazi od Rumunije do Bugarske ovo da plati - govorio je Ivan.

- Moj tata može da te napravi - rekla je Rada.

- Može kad ima 90 godina, ali zato ima bolesnicu - pričao je Ivan.

- Mene si ovde našao da j***š. Ja ovde tebi ćutim mesec dana, a ti me ponižavaš. Nisam ja debil da ti ćutim. J***m ti mamu, tatu i sina - nastavila je ona.

- P****ino smrdljiva, ja sam njoj rekao da se skloni - urlao je Anđelo.

- Ova bolesnica (Aneli) se smeje, a uskoro će da plkače za detetom. Ona najavljuje rođendan par dana, kako bi dobila par torti. Ona sedi dok čoveka koji ju je branio gađaju - pričao je Ivan.

Kažnjena šestomesečnim honorarom

Rada je potom grubo prekršila osnovna pravila učestvovanja u rijaltiju, zbog čega je Veliki šef hitno reagovao.

Naime, Rada je u jednom trenutku nasrnula na Marinkovića i tupim predmetom ga gađala u predelu glave, te se Ivan odmah požalio na bolove. Budući da je ovakvo ponašanje strogo zabranjeno u "Eliti", Veliki šef je doneo odluku da Radu kazni oduzimanjem šestomesečnog honorara.

