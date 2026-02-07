IVAN MARINKOVIĆ POVREĐEN U ELITI 9, ŽALI SE NA VELIKE BOLOVE! Cimerka mu naudila, kažna koju je dobila je OGROMNA, evo šta se desilo!
Takmičarima "Elite 9" zadat je zadatak da glasaju za tri osobe koje su najbezobraznije u Beloj kući, a u toku emisije došlo je do žestoke svađe između Ivana Marinkovića i Rade Todorović u kojem je ona njega gađala.
- Mog oca još jednom spomeni i na sahranu ću da ti dođem - rekla je Rada.
- J***m li vas u usta. Ona je pričala sa Aneli i Anđelom, a oni su je nagovorili. Dok se mama i tata voze po Evropi i ko zna šta rade, evo šta radi bolesno dete koje je pre neki dan napunilo 19 godina - govorio je Ivan.
- Ti ćeš u grob da odeš, ja sam luda. Imam predivne roditelje! Sve ti j*bem - urlala je Rada.
- Šta je bolesnice? Tata će da ti obilazi od Rumunije do Bugarske ovo da plati - govorio je Ivan.
- Moj tata može da te napravi - rekla je Rada.
- Može kad ima 90 godina, ali zato ima bolesnicu - pričao je Ivan.
- Mene si ovde našao da j***š. Ja ovde tebi ćutim mesec dana, a ti me ponižavaš. Nisam ja debil da ti ćutim. J***m ti mamu, tatu i sina - nastavila je ona.
- P****ino smrdljiva, ja sam njoj rekao da se skloni - urlao je Anđelo.
- Ova bolesnica (Aneli) se smeje, a uskoro će da plkače za detetom. Ona najavljuje rođendan par dana, kako bi dobila par torti. Ona sedi dok čoveka koji ju je branio gađaju - pričao je Ivan.
Kažnjena šestomesečnim honorarom
Rada je potom grubo prekršila osnovna pravila učestvovanja u rijaltiju, zbog čega je Veliki šef hitno reagovao.
Naime, Rada je u jednom trenutku nasrnula na Marinkovića i tupim predmetom ga gađala u predelu glave, te se Ivan odmah požalio na bolove. Budući da je ovakvo ponašanje strogo zabranjeno u "Eliti", Veliki šef je doneo odluku da Radu kazni oduzimanjem šestomesečnog honorara.
Kurir.rs