U "Eliti 9" došlo je do prekida prijateljstva između Sofije Janićijević i Danila Dače Virijevića, koji su se družili od samog početka prethodne sezone rijalitija, a sada je klupko počelo da se odmotava.

Sofijin partner Borislav Terzić Terza zabranio je svojoj dragoj da se druži sa najboljim prijateljem u rijalitiju, što je Daču veoma povredilo, te se ogradio od njihove veze.

Usledile su teške reči, Dača je rekao da Sofiju može da "ugasi za tri dana", dok je ona istakla da ga je "napravila u rijalitiju" i da bez nje "ne bi postojao".

Juče su o svom propalom prijateljstvu govorili i u emisiji "Pitanja novinara", a Dačin otac Srđan Virijević Brazilac je žestoko opleo po Janićijevićevoj.

Srđan je za medije otkrio da je Sofija u tajnoj vezi sa četiri decenije starijim čovekom.

- Sećate se da sam rekao još na početku da se Dača ne kreće na mestima gde i Sofija po noćnim klubovima i da nije iz te priče? Šta reći o devojci koja je u vezi, tj-. verena za 40 godina starijeg čoveka koji je teško bolestan i dementan, zbog novca interesa i koja je u rijalitiju bila sa Terzom kome je žena bila u drugom stanju?! Normalna devojka to ne radi, nadam se samo da se neće nikada pomiriti i da Danilo neće preći preko ovoga.

