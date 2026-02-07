Maja Marinković tvrdi da je Asmin zaljubljen u nju

Rijaliti učesnik Asmin Durdžić već mesecima pokušava da osvoji cimerku, starletu Maju Marinković.

Kako mu to ne ide od ruke, već ka Maja uporno odbija, on je sada rešio da nastavi da se ponižava zbog nje, iako mu je porodica jasno stavila do znanja da to ne radi.

Naime, Asmin je sad odlučio da se ispruži u krevet pored njenog, dok je ona pokušavala da zaspi, a čim ga je ugledala žestoko ga je oduvala.

- Pomeri se, bolesniku! Nemoj da me gledaš kao manijak dok spavam - besnela je Maja.

Asmin i Aneli nikada nisu bili u braku

Podsetimo, tokom „Elite 7“, ali i „Elite 8“, Aneli je tvrdila da su se ona i Asmin venčali po šerijatskim običajima, dok je Asmin to uporno negirao, ističući da su živeli zajedno isključivo zbog njihove zajedničke ćerke Nore.

Rasrava o njihovom odnosu i braku traje i u Eliti 9, a sada su isplivale prepiske Asmina i Site koja je vodila Anelin profil dok je ona bila u Eliti 7.

Naime, u prepiskama se vidi kako Asmin traži od Site da prizna da on nije bio u braku sa Aneli, što je ona i napisala.

U jednom momentu Sita i pište da nikada nije rekla da su njih dvoje bili u braku, a Asmin navodi da mu je smešno da ga Aneli oslovljava "bivši suprug" kada nikada nisu bili u braku.

- To je bio mehmedalija Karamujić, to je bilo kod mene u kući u Sarajevu. Moja mama je bila, moj brat...Sređeno je da on dođe iz Brčkog, moj prvi rođak je bio tu, bio je od brata najbolji prijatelj kada je on sve to radio. Isterivao je Asminu to, onda nas je posle pola sata venčao, na kameri je bio njegov najbolji prijatelj, kum - rekla je Aneli.

- Da li ste to venčanje zakazali unapred ili je on došao da isteruje đavola, pa ste došli spontano do toga - pitao je voditelj, na šta je ona odgovorila:

- Ne, njegov najbolji drug je insistirao da to bude tada. To je organizovao njegov najbolji prijatelj...Nismo potpisali ništa.

