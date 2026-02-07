Slušaj vest

Prijateljstvo rijaliti učesnica Vanje Živić i Milene Kačavende na klimavim je nogama otkako se u "Eliti" pročulo da je Milena Vanji pozajmila nekoliko hiljada evra uoči ulaska u rijaliti, što je Živićevu žestoko povredilo.

Novonastalu situaciju sada je prokomentarisala bivša učesnica Žana Omnia, koja nedeljama unazad Živićevu negativno komentariše i za koju govori da je varala svog dugogodišnjeg dečka s njenim bivšim mužem Slobodanom Đorđevićem Bobancem.

Žanu je sada nasmejalo to što je Vanja danas popodne pozvala dve osobe, čije je inicijale izrekla, da vrate dug Mileninoj prijateljici, te je to i prokomentarisala na Instagramu.

Žana Omnia Foto: Printskrin/Instagram

- Vanja apeluje javno da se naplati dug napolju od 200.000 dinara od njenog bivšeg momka sa kojim je živela 10 godina. Bobanac postao uterivač dugova, treba da joj naplati kamatu od 17 evra! Moli mog druga, koji je ozbiljan gospodin, a ne sakupljač sekundarne sirovine, Bobanac će preuzeti njene dugove! Znači, ovako Bobanac naplaćuje dug od Vanjinog bivšeg sa kojim je živela deset godina, a koga je varala sa istim Bobancem - napisala je Žana i dodala:

- Bobanac, vrati pare Kačavendi! Pravda za Bobanca, uterivača dugova! Ovaj njen bivši dečko, koji se zove Luks, da je pametan, pa da ih zaduži sada za puta 20 od duga.

Kurir.rs/Pink

