Slušaj vest

Učesnica "Elite 9" Maja Marinković napala je cimera i bivšeg emotivnog partnera Marka Janjuševića Janjuša jer smatra da zbog njegovih đžakova nema dovoljno mesta u radionici.

- Ja nemam mesta gde da stavim, ne možeš kamenje da stavljaš - rekla je Maja.

- Nemoj glavu u džak da ti stavim. Znaš gde mi je došla sa džakovima, stam te bilo. Imam metar kvadratni, tu se preslavčim - dodao je Janjuš.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

- Pa stani na džak - rekla je ona.

Nakon toga zajedno su otišli da se dogovore i rasporede stvari.

"ZA SVE ŠTO TI TREBA SAM TU"

Podsetimo, rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš prišao je Maji Marinković kako bi joj pružio utehu zbog bolova koje ima otkad je opersala novu zadnjicu, a tom prilikom je i zagrlio.

- Sad mi je lepša g*za - rekla je Maja.

- Molim? To ti lepše, je l' si ti normalna? 'Ajde okreni se na stomak. Vidiš da su ti ovde skinuli, ovde će taman da ti zaraste, zamisli da si morala leto celo da sediš kući. Treba li ti šta? - upitao je Janjuš.

1/6 Vidi galeriju Marko janjušević Janjuš i Maja Marinković Foto: Printscreen YouTube

- Da me zagrliš - rekla je Maja.

- Bože, za sve što ti trebam sam tu. Hoćeš jednu cedevitu? - upitao je Janjuš.

- Može - zahvalila se Maja.

Kurir.rs