Bivši rijaliti učesnik Uroš Rajačić, bivši dečko aktuelne učesnice "Elite 9", Jovane Cvijanović.

Uroš je ovom prilikom "obrisao patos" komentarima o nekadašnjoj devojci, pa se osvrnuo na probleme koje mu je stvarala.

- Neću da vređam, ali devojka je za lečenje i uvek je bila za lečenje. Ja ne znam ko njoj uopšte veruje. Sve što priča unutra koliko shvatam je laž. Ona se meni pravdala kako se promenila, ali takvi ljudi se ne menjaju. Kakva je to priča sneg, Tršić i da zato nije bila na kršetnju. Nisu one toliko dobre. Mene je blam te Jovane i blam me takvih devojaka.

Uroš Rajačić sa Jelenom  Foto: Printscreen

- Ona je puštala nokat da me iseče kad prođe pored mene. To su umobolni ljudi, što bih komentarisao ludaka. Ona je ušla na konto toga da priča o odnosu sa Janjušem. Ona je mene zvala i pokušavala da se pravda sa lažnih profila. Pokušavala je da mi se opravda, da se izlečila i promenila, a ja sam joj na kraju rekao da znam da ju je Janjuš prijavio policij, a ona se klela da nije. Ona je na kraju rekla da ga nije uhodila nego je samo htela da priča. Janjuš je gledao sve ono sa mnom, jela je granule od kera, nije mi jasno brate. Ona je tip riba kad nećeš da budeš više sa njom ona će da kaže: "Idem da te prijavim za silovanje". Janjuš sebe posle svega dovede u situaciju da bude sa takvom devojkom. Sećaš se finala kad je došla sa svojom sestrom...

Kurir.rs/Pink

