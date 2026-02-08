Slušaj vest

Pevač Šeki Turković slavu je stekao u vreme bivše Jugoslavije, a danas važi za jednog od najpopularnijih pevača na našim prostorima.

Zbog penzije koju je želeo da zaradi u Americi, pevač se je pre 10 godina spakovao kofere i sa ženom se uputio na drugi okean, daleko odavde, kako bi vozio Kombi. Potom odlučuje da se vrati, a kako danas gleda na taj period govorio je u emisiji Puls Srbije.

"Jedva sam čekao da se vratim"

Ironično je prokomentarisao percepciju Amerike kao "obećane zemlje":

- Da, da to je obećana zemlja - rekao je pevač kroz smeh i dodao:

- Naravno da mi je bolje u Srbiji nego u Americi. Vratio sam se jer čovek vuče da ide tamo gde mu je bolje. Prošao sam Ameriku uzduž i popreko i da mi je nešto ostalo u sećanju, pravo da vam kažem i nije. Jedva sam čekao da se vratim.

O odnosu sa kolegama

Sa kolegama nije u previše prisnim odnosima:

- Nažalost, ne mogu sad da se pohvalim, da mi je neko baš toliko drag, pa da bih ga pozvao da se družimo i tako. Ako se slučajno sretnemo na nekom koncertu, onda je to to. Inače, ovako, specijalno da ga pozovem ili neko mene da pozove, nema toga više.

Osvrnuo se na nekadašnje novinske naslove koju su izveštavali da umro:

- Ako nisi u javnosti dostupan i na televiziji, u štampi, na radiju, onda kažu: nema ga, on je umro. I često sam čitao u nekim člancima, kaže, legenda Šeki Turković, napustio nas je. A ja otišao vikend da radim u Nemačku.

