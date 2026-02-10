Slušaj vest

Teodora Delić tokom razgovora sa voditeljem "Elite 9" Milanom Miloševićem govorila je  svađama sa dečkom Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Danas je bila totalna glupost za stolom i on je rekao meni da mu se Dača obratio, a Dača je rekao da nije, bila je u pitanju blaga laž. Iz te budalaštine smo nastavili da se prepiremo i svađamo - rekla je Teodora.

- Šta se dešava sa masnicama? - pitao je Milan.

- Neprijatno mi je da pričam. Pogurali smo se u krevetu. Na kraju se sve vrati na Filipa i rekao mi je da ima bes zbog toga. Ja ću reći da smo se pogurali, neću reći da me bije - rekla je Teodora.

Bebica se tada umešao u razgovor i optužio Teodoru da laže.

- Laže, uhvatio sam je za ruku i ostala je masnica. Ja nisam rekao da mi se Dača obratio nego sam čuo da sam mislio da je meni rekao i onda sam mu ja dobacio nešto. Rekla mi je odmah da je Filip pitao Daču šta je ona pričala o njemu. U krevetu se nastavilo jer sam prebacio, ponovo kreće priča. Ona kaže da ja pravim tu temu. Šta ćeš ti uopšte da se nađeš tu gde su Filip i Boginja? Krene iz gluposti i završi se sa Filipom. Jedva čekam da mi puste klipove. Tvoji mama i tata se bave time i oni prave priču. Ja nisam to video, ali me nervira kad se priča to. Naravno da mi je žao tih masnica jer kad god je uhvatim i stegnem jače njoj tako ostane - rekao je Bebica.

- Ne radi mi ništa, sve je okej i na tome nek ostane. Trebaš da spustiš glavu - rekla je Teodora.

- Ovo je prošlo u patologiju i bolest. Ne postoji ljubav, prevazišlo je mere koje ne mogu da se porede da se vole ili nešto. Ona ostaje u ovom odnosu nesrećna. Ona je rekla jasno da je ti maltretiraš! Ovako je bilo svaki pu! Zašto ti to sve trpiš? - pitao je Janjuš.

- Ne trpim ništa - rekla je Teodora.

- Nemoj onda sutra da kažeš da je bolestan - rekao je Janjuš.

- Ja ćutim zbog tebe - rekla je Teodora.

- Za ovo što on tebi radi se ide u zatvor - rekao je Ivan Marinković.

