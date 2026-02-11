Slušaj vest

Mustafa Durdžić, otac učesnika rijalitija "Elita" Asmina Durdžića, ponovo je izazvao buru na društvenim mrežama.

Poznat po tome što rado pokazuje sinovljeve luksuzne automobile, Mustafa je najpre podelio fotografiju iz garaže na kojoj se vide skupoceni "bentli" i "audi", izazvavši lavinu komentara.

Njegova svakodnevna objavljivanja na Fejsbuku često završavaju u centru pažnje, a nova objava ponovo je pokrenula rasprave među pratiocima.

1/5 Vidi galeriju Vozni park Asmina Durdžića Foto: Printscreen/Facebook, Printscreen YouTube

"Alibaba, dolazi i vozaj ovo, ja više nemam vremena", napisao je Mustafa u svom prepoznatljivom stilu. Odmah su usledile prozivke da su svi automobili, prema mišljenju hejtera, kupljeni na lizing.

Međutim, Mustafa se nije zaustavio tu. Čini se da je cilj bio da provocira one koji često kritikuju njegovog sina, pa je uskoro podelio i fotografiju Asmina u crvenom "ferariju", uz komentar: