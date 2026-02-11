Slušaj vest

Maja Marinković u noći između utorka i srede sukobila se sa cimerkom iz "Elite 9" Tanjom Stijeljom Boginjom kada je i fizički nasrnula na nju.

Njih dve su se posvađale u spavaćoj sobi, a sukob je eskalirao pa je Maja primenila silu i cimerki unakazila lice, koje je celo u ranama. Njih dve su inače suparnice pošto su obe bile sa Filipom Đukićem, kojeg su i pomenule tokom svađe.

- Glumiš žrtvu! Ne unosi mi se kukavice u facu. Nećeš biti žrtva - obratila joj se Maja.

Boginja sa ranama na licu Foto: Printscreen Youtube TV Pink

- Boginja, ti samo praviš problem Filipu - umešao se Dača.

- Vi ste rijaliti igrači, a ja nisam i kod mene toga nema. Ti si sa Aneli na sudu, ljubavi. Ti mrziš sve devojke ovde. Mene si prva napala. Nije njoj problem Filip Đukić nego jer je Asmin prišao da igra sa mnom. Ja ne glum žrtvu kao ti, rasturačico brakova. Filip Car neće da te j***, a ni da prizna vezu sa tobom i to te boli. Čestitka te boli. Ulizuješ se Dači jer ne trpiš komentare. Ti si jedna dr*lja - pričala je Boginja.

Maja Marinković Foto: Printscreen Youtube TV Pink

Maja je potom skočila na Boginju. Oborila ju je na krevet, tada su se umešali ukućani, a onda je uletelo i obezbeđenje koje ih je razdvojila. Ipak, Maja je uspela da povred i Boginju čije unakaženo lice su snimile kamere.