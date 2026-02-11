Slušaj vest

Rano jutros došlo je do okršaja između Maje Marinković i Tanje Stijelje Boginje, a u Beloj kući uveliko se šuška šta je glavni uzrok sukoba, koji je sada prokomentarisao Majin otac Taki.

Taki umešao Majinoh bivšeg

Taki kaže da su Boginjine provokacije na račun Maje maslo njenog bivšeg Filipa Cara.

- Meni je žao što je došlo do fizičkog kontakta, to ne podržavam, ali pre mesec dana je na RED TV gostovala Boginjina drugarica koja nju zastupa. Ona je izjavila da se čula u više navrata sa onim nasilnikom iz Crikvenice, Filipom Carem, da joj je on ukazao gde treba da gađa Maju, da ide na provokacije, da je diskvalifikuje, dao joj je instrukcije. To namerno radi da bi bila bitna u rijalitiju, ovako nema nikakvu priču - objašnjava Taki i dodaje:

Sofija i Anita su pakosne

- Boginja je iskompleksirana zbog Maje. Muškarača prava, više liči na trandžu nego na ženu, nema ni grama ženstvenosti u njoj - poručio je Taki.

Prokomentarisao je i to što su Sofija Janićijević i Anita Stanojlović sinoć smislile tajni zadatak, te su sakrile Majine igračke, što je u njoj probudilo revolt.

- To drugarice ne rade, to je pakost i ljubomora. To su uradile da bi izazvale neki Majin incident i da joj izbiju novac iz džepa - rekao je Taki.

