S druge strane njih dvoje su pokazali kolikopoštuju Mikija kada su objavili da će jednog dana ukoliko budu imali ćerku dati ime Mika, upravo po Pejinom bratu.

Mikić je sada tokom razgovora sa Asminom Durdžićem i Markom Janjuševićem Janjušem rekao da Peja srlja kada su u pitanju planovi sa Čolićevom.

- Ja sam ga podigao kao otac i na meni je da mu probudim svest i da mu otvorim oči. On nije ništa prošao, moram da mu skrenem pažnju da se ne zaleće – rekao je Miki i nastavio:

- Ne mogu da ćutim. Ja moram da se borim za njega, zaljubljenost je prolazna i on je u tom trenutku u transu, ne može da razmišlja normalno glavom – poručio Dudić.

Miki je naglasioda Ena već ima dete, upozoravajući Peju na specifičnu težinu takve veze.

- Samo mora Peja da shvati da će on imati obavezu prema njenom detetu duplo veću nego prema svom, mnogo stvari mora da sagleda – rekao je Miki, aludirajući na to da su to krupne odluke posle kojih "nema nazad".

Dudić je takođe podsetio na loše odnose između Ene i Pejine majke, što vidi kao jasan znak da ta veza nema budućnost.

- Čim ti se devojka i majka ne podnose, to ne može nikako da valja – rekaoje bio Miki, dodajući da poznaje Pejin mentalitet i da zna da će nastati haos čim Eni nešto ne bude odgovaralo.

Podsetio je i na dešavanja iz prošle sezone rijalitija.

- Mislio sam da će se razići, a ona ga je prošle sezone toliko morbidno degradirala i on sad misli da se promenila? Kad dođu prvi problemi i kad se zasite jedno drugog, onda vidiš koliko je neko uz tebe – zaključio je Miki.