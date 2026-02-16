Slušaj vest

Protekle noći u rijalitiju "Elita 9" odigrala se prava drama tokom emisije "Izbacivanje". Iako je publika očekivala da neko napusti takmičenje, dogodio se neočekivani obrt koji je izazvao nevericu među učesnicima.

Voditeljka Ivana Šopić vodila je program i na samom kraju saopštila imena takmičara koji su nominovani i koji se bore za opstanak.

Potpuni muk u Beloj kući

Tenzija je dostigla vrhunac u trenutku kada je trebalo proglasiti učesnika sa najmanjim brojem glasova publike. Umesto uobičajene reakcije, u Beloj kući je nastao potpun muk.

Međutim, situaciju je presekla odluka Velikog šefa. Saopšteno je da ove nedelje niko neće napustiti "Elitu 9" zbog nedelje ljubavi koja je bila u Beloj kući, čime su svi takmičari dobili novu šansu za nastavak igre.

Evo ko je poslednji napustio Elitu

Ilija Pečenica je poslednji zauvek napustio rijaliti "Zadrugu 9 Elitu", a u prvom intervjuu nakon izbacivanja nije štedeo reči o onome što se dešavalo unutra. Njegova prijateljica Luna Đogani je, inače, zamolila je sve da ne glasaju za Iliju kako bi što pre došao kući.

Iako je Ilija Pečenica odneo pobedu u igri koju je organizovao Veliki šef i time uspeo da duplira svoje glasove, to mu nije pomoglo da osigura dalji boravak u Beloj kući. Tanasijević je ubrzo saopštio konačne rezultate, nakon čega je Pečenica morao da se pozdravi sa cimerima.

Odmah po izlasku, Ilija je u studiju razgovarao sa voditeljkom Dušicom Jakovljević i sumirao utiske o svom učešću koje je trajalo pet meseci.

– Stvarno je sve bilo fenomenalno. U nekim momentima sam hteo da se uključim, ali neke teme su mi bile morbidne – priznao je Ilija odmah na početku, ističući da se sa celom kućom pozdravio pre izlaska.

