Biljana Vujović, majka učesnika "Elite" Luke Vujovića, u intervjuima i TV gostovanjima s osmehom na licu govori koliko je srećna i spokojna zbog sinovljeve emotivne veze sa Anitom Stanojlović, međutim realnost je totalno drugačija.

Biljana, po svemu sudeći, "ima priču i za popa i za lopova", u prilog čemu govore privatne prepiske koje je izvor blizak Vujovićki dostavio redakciji portala Pink.rs. U porukama se jasno vidi Biljanino priznanje da koordiniše fanovima na društvenim mrežama, da Lukinu vezu sa Anitom, o kojoj ima najgore mišljenje, ne podržava, ali i to da će u javnosti govoriti drugu priču jer "mora zbog fanatika".

"Šamara ga i hvata na dete"

- Toliko me nervira Luka, ona ga šamara i hvata na dete... To je ono što sam ja tebi pričala, klinka ima to poremećeno u sebi, opsednuta je. Neka mu je Bog u pomoći! Ne znam kako da mu na neku foru javim da se polako sklanja od nje - pisala je Biljana osobi od poverenja tokom Lukinih i Anitinih svađa, a potom poručila:

- E, ali Luka... Neću bre tu Bajaderu i lezbu u kući - oštra je Biljana.

"Naravno da je bila sa Reljom Popovićem"

Privatno je komentarisala i navodnu aferu svoje potencijalne snajke Anite i pevača Relje Popovića.

- Naravno da je bila sa njim... Preko male nema ko nije prešao. Došla iz sela da se dokopa grada. Bajo jeste lud, ali podravam ga za ovu malu. Samo što ću javno jesti g*vna još neko vreme, moram zbog fanatika. A čekam dan da ih sve oteram u pm... Bojana i ostale adminke neće da čuju za nju, govore isto što i ja. Mislim, Matorina žena da mi bude snajka, fuj - zgrožena je Lukina majka.

Šta i kako treba da rade fanovi - pita se Biljana.

- Ja ih sve usmerim kako i šta... Ljuta sam na Luku, znaš ono "klin se klinom izbija", ali opet... Haos izbor! Baš sam u nebranom grožđu, neka mu je Bog u pomoći. Ovaj ceo njegov potez da bi uzvratio Aneli je sulud... A podršku neku moram i držaću ih na lancu, toplo-hladno, na kraju ću ih apsolutno sve oterati u pm... - objasnila je Biljana svoju taktiku.

Ipak, ispostavilo se da joj nisu svi fanovi, sa kojima se dopisivala i poveravala, odani, te su njene prepiske sa različitim adminama dospele u javnost.

U javnosti hvali Anitu

Podsetimo, pre samo dva dana Lukina majka Biljana, koja tvrdi da preko Anite "nema ko nije prešao", u "Rijaliti rešetanju" govorila je hvalospeve o Stanojlovićevoj.

- Kada ljudi vide pakao u kojem je on bio, ovo sa Anitom je raj, a ja sam njoj zamerila što mu je lupila šamar. Takođe moram da kažem da je on pao na Majinu provokaciju, te je Anita reagovala a i ja bih mu lupila šamar, njemu nije mesto ni pored Maje, ni pored Aneli, već pored Anite, ona brine o njemu. Moram da kažem i da oni ne budu zajedno, ona je meni donela mir i slobodu - rekla je Biljana, pa je dodala:

- Ne mogu da shvatim u čemu je problem oko podrške, neki podržavaju Luku, neki ne, a oni su svesni svojih kvaliteta, grešili su svi, pa šta. Pričaju da prave bebu, ja iskreno volim sve što moj sin voli i želi, iskreno vreme je za novu bebu, a Anita i on su mi super i biće lepo dete - rekla je Biljana.

