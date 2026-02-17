Tamara razočarana njenim ponašanjem

- Od jutros dobijam poruke „Izvedite Anitu napolje“, „Pomozite joj“ i slično, slanjem takvih poruka utiču samo na mene i Anitinu porodicu, a nemoćni smo u svakom smislu. Anita je samovoljno potpisala ugovor, koji ne može da se poništi „čarobnim štapićem“. Bila je svesna pravila, kao i svega što taj ugovor nosi sa sobom. Jasno je da Anita trenutno nije dobro psihički i da joj se nagomilalo mnogo stvari, ali sam jako trenutno razočarana njenim ponašanjem i nesigurnošću u samu sebe prvenstveno. Ona je želela rijaliti, znala je gde ulazi i šta je čeka i to treću godinu, naročito ako odluči da ulazi u sukobe i borbe sa vetrenjačama - počela je priču Anitina drugarica Tamara, koja ne opravdava njeno ponašanje, naprotiv.

- Život unutar rijalitija je jedno, a život napolju nešto sasvim drugo kao što su i istina unutra i istina spolja često različite. Da sam se ja pitala i da me je slušala, nikada ne bi bila u rijalitiju. Ali pošto Anita uvek radi po svome, sada neka i dalje ide tim putem. Nažalost, tim postupcima kida nas napolju sve kolektivno, praveći haose i drame kao da život van rijalitija ne postoji. Da sam ja ona pustila bih Luku da bude vezan lisicama ne 7 dana ako treba i 14, time bi znala da li pored sebe imam najvernijeg muškarca ili bi se uverila da voli drugu. Ona sama bira ovo, i ovim samo dokazuje da očigledno nije sigurna u Luku. Njemu svaka čast na tome koliku toleranciju trenutno ima. Meni ova igrica nije vredna gubljenja novca, niti nervnih slomova. Ali opet ja imam 37 godina, ona 22. Možda nekada nauči nešto a možda i nikada. Za mene ovo nije ljubav, već teška boleština, da li zbog zatvorenog prostora ili čega već, oni svi se pretvaraju u demone i spolja šalju jako lošu u poremećenu sliku svega - šokirana je Tamara.