Burno popodne u rijalitiju "Zadruga 9 Elita" kulminiralo je zvaničnim pismom Velikog šefa. Anita Stanojlović i Luka Vujović žestoko su sankcionisani zbog nepoštovanja pravila života u Beloj kući.

Kako se navodi u odluci, Luka Vujović je kažnjen oduzimanjem mesečnog honorara. Razlog za ovu drakonsku kaznu leži u njegovom odbijanju da učestvuje u zadatku "Sudbinske lisice".

Ljubomorce scene

Luka je poklekao pod pritiskom i ucenama svoje devojke Anite, koja mu je napravila ljubomornu scenu i zabranila da učestvuje u zadatku sa Aneli Ahmić. Kako je samoinicijativno odbio zadatak Velikog šefa, automatski je snosio posledice.

Ni Anita Stanojlović nije prošla bez posledica. I njoj je oduzet mesečni honorar, ali iz drugog razloga. Tokom svog nervnog sloma, uzrokovanog nepoverenjem u Luku, Anita je iznela niz neistina i uvreda na račun produkcije, što je strogo zabranjeno ugovorom o učešću u Zadruzi 9 Eliti.

"Donesite mi ugovor, idem kući"

Ovo nije prvi put da Anita pravi drame ovakvih razmera. Podsetimo, ona je nedavno takođe bila u centru skandala kada je insistirala na hitnom napuštanju rijalitija.

Nakon žestokog verbalnog okršaja sa bivšim partnerom Anđelom Rankovićem i emotivnog sloma u dvorištu, Anita je urlala i zahtevala advokata.

"Pošaljite mi advokata, želim da izađem odavde. Želim da se donese ugovor, da potpišem ugovor i da idem kući", vikala je tada Anita, preteći trajnim napuštanjem rijaliti šou programa.

kurir/blic