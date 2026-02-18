Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik i pevač Boža Džons, poznat i kao prijatelj Maje Marinković, opleo je žestoko po Aniti Stanojlović, navodeći da je ona utorak devojka, kao i da je zaboravila odakle je došla.

On je bio iskreniji nego ikada, te je pomenuo i druge zategnute odnose rijaliti učesnika sadašnjih i bivših, a kada je reč o Milici Veličković i Borislavu Terziću Terzi, on smatra da emocije i dalje postoje.

- Milica i ja smo ostali u dobrom odnosu i kontaktu nakon Elite 7 i to je to. Malu Barbaru nisam još imao priliku da upoznam, nikako da uhvatim vremena eto da odem do njih tamo i da što se kaže da se vidimo da se ispričamo ko ljudi. Ali nadam se ono da je dobro. Vidim i njoj svašta da se sad dešava u poslednje vreme. Naravno, ona je stavila tačku na taj odnos sa Terzom i to je to.Moje neko mišljenje svakako je da ona Terzu više ne voli. Naravno, nikad se ne zna. Ali mislim da posle svega šta je doživela i prošla sa dotičnim mi Mislim da nema tu šta više da se priča. Ipak je ona jedna mlada devojka koja je rodila tu prelepu devojčicu i mislim da je nekako možda i mnogo teško, znaš. Ipak prolazi taj neki pakao, ipak je samohrana majka i to što je bilo na krštenju svakako da nije bila naivna situacija - rekao je Boža.

"Iskritikovao Anitu"

Boža oštro kritikuje Anitu Stanojlović, navodeći da se „uzvezdila” i zaboravila odakle je došla, a da mu je cela situacija sa Lukom Vujovićem smešna.

- Anita je devojka koja je po svemu sudeći zaboravila odakle je došla. Ona je utorak devojka i to je sve. I ja sam iz provincije, ne kažem, ali ona zaboravlja ko ju je postavio na tron. Anita misli da se sve vrti oko nje.

Ona mora da daje svoje telo da bi napravila ime, da bi se o njoj pričalo po portalima. Koliko god da sam rekao da nisam deo rijalitija, i dalje sam aktivan u tome. Svakako da pratim i tako i znam šta u kom smeru ide. Ljudi inače, u rijaliti izlaze u veze da bi opstali na imanju.

Po čemu je ona zapravo poznata? Anita je plakala zbog deteta, a svesno je ušla u rijaliti i ostavila dete napolju. Narod lepo zaboravlja, a loše pamti - priča Boža, pa dodaje:

- Cela ta situacija sa Lukom je smešna. To plakanje i bacakanje ne bih komentarisao, a opet kažem. Samo neka se seti odakle je došla.

O Asminu i Aneli

Boža nije mogao, a da ne prokomentariše odnos Asmina Durdžića i Aneli Ahmić.

- Priča o Aneli i Asminu je davno završena. Ono što mogu da kažem jeste da je Asmin odlepio za Majom Marinković. Maji jeste bolna tačka i dalje Filip Car. Glupo je što to kažem, ali kao prijatelj moram da kažem i dam iskren savet. Sigurno je da tu nešto postoji.

On kada bi sada ušao u rijaliti, ona ne bi mogla da podnese da on sa nekom ženom na primer flertuje tu pred njom. To bi bio haos.

Filip je rijaliti igrač koji je vrlo namazan u tim situacijama, tako da bilo bi turbulentno, a Maja je znala sa kim ulazi u odnos.

Maja nije krila da je u vezi bolesna, i sama je to sve govorila. Maji nije bilo svejedno kad se posvađala sa Carem. Bila je razočarana u svašta nešto, pogotovo što nije bila u svojoj zemlji, ali dobro. Sve se dobro završilo.

kurir.rs/blic

