ODMAH SU ISKORISTILI SLOBODAN TRENUTAK! Bebica otišao, njih dvoje navalili - Filip i Teodora ponovo komuniciraju, kamere ih uhvatile, pogledajte šta su radili!
Filip Đukić doneo je odluku da se sada pred spavanje istušira i da opere neke stvari, te je posavetovao Teodoru Delić da ona ode da spava i ne gubi vreme čekajući ga ispred vrata.
- Ti trebaš da se istuširaš je l'? - upitala je Teodora.
- Da, i da operem stvari. Ti lezi brate, to je kao da si ti zaspala, a ja došao ovde da se istuširam - rekao je Filip.
- Ajde idem, ne znam - rekla je Teodora.
- Nenormalno je da dok neko spava, ti ga budiš da ide s tobom - rekao je Filip.
Filip Đukić Foto: Printscreen, Printscreen/Pink
- Ti ćeš sad da pereš stvari? - upitala je Teodora.
- Ma ne bre, samo ove čarape i gaće brzinski - rekao je Filip.
