IVAN MARINKOVIĆ ZARATIO S BIVŠOM DEVOJKOM! Ne mogu očima da te gledam: Pale uvrede
Ivan Marinković žestoko je zaratio sa Sarom Stojanović, te je došlo do teških reči.
- Ti si mene prva uvredila - rekao je Ivan pa opsovao bivšu devojku.
- Vređaš me, govoriš da sam nesrećnica i vodaš me kao kuče - rekla je Sara, koja je zbog nedeljnog zadatka lisicama vezana za Marinkovića.
- Vređala si Vanju, rekla si da je ku*va, đubre jedno bezobrazno - kazao je Ivan.
- Ja sam se Vanji izvinila - kazala je Sara.
- Đubre jedno bezobrasno, ološu jedan! Ne mogu očima da te gledam - rekao je Ivan.
- Urlaš na mene - dodala je Sara.
- Budaletino jedna - kazao je Ivan.
Podsetimo, Sara i 20 godina stariji Ivan ušli su u vezu na početku rijalitija, ali ona nije dugo potrajala. Raskid je usledio nakon što je Sara priznala da se svojevremeno poljubila sa Anđelom Rankovićem.
- Mnogo sam iskrena, znaš koliko sam se ja njemu obradovala. Kakav Anđelo te spopao? Da li znaš koliko sam mislila o njemu i Jakšićku sam smarala i pustila sam njegovu emisiju da gledam. Ja sam mnogo iskrena - jecala je Sara.
- Baš si bila iskrena - dodao je Ivan.
- Ja sam shvatila da ne mogu, ne glumim i stvarno nisam takva - nastavila je ona.
- Ivane, daj joj još jednu šansu - savetovala je Miljana.
- Ne bih više nikad slagala, nije tako kao što izgleda - pravdala se ona.
- Ne volim kad me neko podceni, to najviše mrzim na svetu. Ti mene da si dobro procenila skupila bi m*da i sve bi mi rekla - govorio je Ivan.
Kurir.rs/Pink.rs