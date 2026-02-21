Slušaj vest

Ivan Marinković žestoko je zaratio sa Sarom Stojanović, te je došlo do teških reči.

- Ti si mene prva uvredila - rekao je Ivan pa opsovao bivšu devojku.

- Vređaš me, govoriš da sam nesrećnica i vodaš me kao kuče - rekla je Sara, koja je zbog nedeljnog zadatka lisicama vezana za Marinkovića.

- Vređala si Vanju, rekla si da je ku*va, đubre jedno bezobrazno - kazao je Ivan.

- Ja sam se Vanji izvinila - kazala je Sara.

- Đubre jedno bezobrasno, ološu jedan! Ne mogu očima da te gledam - rekao je Ivan.

1/5 Vidi galeriju Ivan Marinković Foto: Printscreen, Printscreen Pink

- Urlaš na mene - dodala je Sara.

- Budaletino jedna - kazao je Ivan.

Podsetimo, Sara i 20 godina stariji Ivan ušli su u vezu na početku rijalitija, ali ona nije dugo potrajala. Raskid je usledio nakon što je Sara priznala da se svojevremeno poljubila sa Anđelom Rankovićem.

- Mnogo sam iskrena, znaš koliko sam se ja njemu obradovala. Kakav Anđelo te spopao? Da li znaš koliko sam mislila o njemu i Jakšićku sam smarala i pustila sam njegovu emisiju da gledam. Ja sam mnogo iskrena - jecala je Sara.

- Baš si bila iskrena - dodao je Ivan.

- Ja sam shvatila da ne mogu, ne glumim i stvarno nisam takva - nastavila je ona.

Sara Stojanović grca u suzama zbog Ivana Marinkovića Foto: Printscreen

- Ivane, daj joj još jednu šansu - savetovala je Miljana.

- Ne bih više nikad slagala, nije tako kao što izgleda - pravdala se ona.

- Ne volim kad me neko podceni, to najviše mrzim na svetu. Ti mene da si dobro procenila skupila bi m*da i sve bi mi rekla - govorio je Ivan.

Kurir.rs/Pink.rs