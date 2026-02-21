Slušaj vest

Ivan Marinković žestoko je zaratio sa Sarom Stojanović, te je došlo do teških reči.

- Ti si mene prva uvredila - rekao je Ivan pa opsovao bivšu devojku.

- Vređaš me, govoriš da sam nesrećnica i vodaš me kao kuče - rekla je Sara, koja je zbog nedeljnog zadatka lisicama vezana za Marinkovića.

- Vređala si Vanju, rekla si da je ku*va, đubre jedno bezobrazno - kazao je Ivan.

- Ja sam se Vanji izvinila - kazala je Sara.

- Đubre jedno bezobrasno, ološu jedan! Ne mogu očima da te gledam - rekao je Ivan.

Ivan Marinković Foto: Printscreen, Printscreen Pink

- Urlaš na mene - dodala je Sara.

- Budaletino jedna - kazao je Ivan.

Podsetimo, Sara i 20 godina stariji Ivan ušli su u vezu na početku rijalitija, ali ona nije dugo potrajala. Raskid je usledio nakon što je Sara priznala da se svojevremeno poljubila sa Anđelom Rankovićem.

- Mnogo sam iskrena, znaš koliko sam se ja njemu obradovala. Kakav Anđelo te spopao? Da li znaš koliko sam mislila o njemu i Jakšićku sam smarala i pustila sam njegovu emisiju da gledam. Ja sam mnogo iskrena - jecala je Sara.

- Baš si bila iskrena - dodao je Ivan.

- Ja sam shvatila da ne mogu, ne glumim i stvarno nisam takva - nastavila je ona.

Sara Stojanović
Sara Stojanović grca u suzama zbog Ivana Marinkovića Foto: Printscreen

- Ivane, daj joj još jednu šansu - savetovala je Miljana.

- Ne bih više nikad slagala, nije tako kao što izgleda - pravdala se ona.

- Ne volim kad me neko podceni, to najviše mrzim na svetu. Ti mene da si dobro procenila skupila bi m*da i sve bi mi rekla - govorio je Ivan.

Kurir.rs/Pink.rs

Ne propustiteRijalitiIVAN MARINKOVIĆ POVREĐEN U ELITI 9, ŽALI SE NA VELIKE BOLOVE! Cimerka mu naudila, kažna koju je dobila je OGROMNA, evo šta se desilo!
Rada Todorović nasrnula na Ivana Marinkovića
RijalitiIZAĆI ĆE IZ RIJALITIJA BEZ PREBIJENE PARE! Pljušte kazne u "Eliti 9", produkcija besna: Stiglo važno pismo!
Elita 9
StarsNOVA PONIŽENJA I NOVE AMNEZIJE! Ivan obrukao Saru pred čitavom nacijom, učesnici ostali u šoku (VIDEO)
ivan.jpg
Stars„NE MOŽEŠ DA ME SRUŠIŠ!“ Aneli Ahmić poludela nakon Ivanovih reči! (VIDEO)
Aneli Ahmić

Filip Dukić i Ivan Marinković ulaze u Elitu Izvor: Kurir