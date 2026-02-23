NIJE STIGLA NI DA SE UKLOPI: Ona je izbačena iz Elite 9 - postala je rekorderka rijalitija
Rijaliti učesnica Ivana Stajl je napustila "Elitu 9" nakon što je osvojila najmanje glasova publike.
Za izbacivanje u nedelji za nama bili su nominovani Admin Durdžić, Nenad Macanović Bebica, Anđelo Ranković i Ivana Stajl, koja je u "Belu kuću" ušla početkom ovog meseca.
Njih je iz izolacije u diskoteku odveo voditelj Darko Tanasijević i saopštio im pravila igrice u kojoj su nominovani takmičari morali lopticom u kašiki da stignu od tačke "A" do tačke "B", ali s tim da im loptica ne ispadne. U ovoj igri, pobedio je Asmin, te su njemu duplirani glasovi.
- Eh, vreme je da saopštimo kako stoje stvari. Nominovani su Asmin, Anđelo, Bebica i Ivana Stajl i vreme je da se pozdravimo sa Ivanom - saopštio je Darko.
Nakon što se pozdravila sa cimerima Ivana se pridružila Dušici Jakovljević u studiju i sa njom porazgovarala. Voditeljka je pitala Ivanu zašto u "Eliti" nije mnogo govorila za crnim stolom, iako je u studiju veoma komunikativna.
- Ne znam, ja sam inače jako komunikativna i pričljiva, nisam sebe pronašla u tom smislu konverzacije koja je tamo. Imam utisak da moraš da budeš malo i vulgaran ako hoćeš nešto da kažeš. Devojke su sve skoro 15 godina mlađe od mene, htela sam da ih animiram da ne bude samo da je neka svađa i da je nešto loše. Uradila sam dve dobre stvari, izvukla sam malu Radu iz lošeg stanja i moram da pohvalim Jovanu advokaticu koju svi gledaju ispod oka, a jako je pametna žena, pa sam joj promenila izgled - rekla je Ivana.
Na pitanje voditeljke da li je više vodila računa o svom ponašanju s obzirom na to da je udata, Ivana je odgovorila da joj je porodica na prvom mestu.
- Nisam ni ja savršena, ima svako manu, ali sam jako ponosna na svoje učešće jer nisam ništa loše uradila, bila sam kulturna. Imam ćerku koja je šesti razred, jako je glupo da je obrukam nekim ružnim komentarima. Ništa nije slučajno, slava Bogu... Puna sam utisaka, ali je dosta negativne energije tamo. Ja sam jako malo pričala, ali kada sam rekla, ko je razumeo, shvatio me je. I sada sam im rekla da se ne svađaju, ali mogu da ti kažem da bez obzira na profile ljudi, dragi su mi, imam lepe utiske - zaključila je Ivana.