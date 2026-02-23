Slušaj vest

Rijaliti učesnica Ivana Stajl je napustila "Elitu 9" nakon što je osvojila najmanje glasova publike.

Za izbacivanje u nedelji za nama bili su nominovani Admin Durdžić, Nenad Macanović Bebica, Anđelo Ranković i Ivana Stajl, koja je u "Belu kuću" ušla početkom ovog meseca.

Njih je iz izolacije u diskoteku odveo voditelj Darko Tanasijević i saopštio im pravila igrice u kojoj su nominovani takmičari morali lopticom u kašiki da stignu od tačke "A" do tačke "B", ali s tim da im loptica ne ispadne. U ovoj igri, pobedio je Asmin, te su njemu duplirani glasovi.

- Eh, vreme je da saopštimo kako stoje stvari. Nominovani su Asmin, Anđelo, Bebica i Ivana Stajl i vreme je da se pozdravimo sa Ivanom - saopštio je Darko.

Nakon što se pozdravila sa cimerima Ivana se pridružila Dušici Jakovljević u studiju i sa njom porazgovarala. Voditeljka je pitala Ivanu zašto u "Eliti" nije mnogo govorila za crnim stolom, iako je u studiju veoma komunikativna.

Ivana Stajl izbačena iz Elite Foto: Printscreen

- Ne znam, ja sam inače jako komunikativna i pričljiva, nisam sebe pronašla u tom smislu konverzacije koja je tamo. Imam utisak da moraš da budeš malo i vulgaran ako hoćeš nešto da kažeš. Devojke su sve skoro 15 godina mlađe od mene, htela sam da ih animiram da ne bude samo da je neka svađa i da je nešto loše. Uradila sam dve dobre stvari, izvukla sam malu Radu iz lošeg stanja i moram da pohvalim Jovanu advokaticu koju svi gledaju ispod oka, a jako je pametna žena, pa sam joj promenila izgled - rekla je Ivana.

Na pitanje voditeljke da li je više vodila računa o svom ponašanju s obzirom na to da je udata, Ivana je odgovorila da joj je porodica na prvom mestu.