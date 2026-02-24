Slušaj vest

Učesnik rijalitija "Elita 9", Miki Dudić, šokirao je cimere kada je otvorio dušu i izneo zabrinjavajuće detalje o Jovanu Pejiću Peji, sinu pevačice Zlate Petrović, i njegovom navodnom problemu sa zavisnošću.

Dok je provodio vreme u razgovoru sa Milenom Kačavendom, Dačom Virijevićem, Teodorom Delić i Filipom Đukićem, Miki Dudić je u "Eliti 9" izneo tvrdnje da se Jovan Pejić Peja bori sa ozbiljnim problemom kockanja.

Prema njegovim tvrdnjama, to je bio glavni razlog zbog kojeg ga je majka, Zlata Petrović, praktično naterala da uđe u rijaliti, kako bi ga spasila od ulaska u velike dugove.

"Jovan je bio u početnoj fazi. Ja sam se borio oko tih stvari, jer ja znam da prepoznam", ispričao je Miki, dok su mu Teodora i Dačo preneli svoja zapažanja o Pejinom ponašanju, istakavši da on počinje da se trese od nervoze kada gubi.

Miki je detaljno opisao kako je došlo do Pejinog učešća:

"Neposredno, par meseci pre nego što je ušao ovde, Zlata je htela bukvalno da ga pošalje ovde, da ne bi ulazio u dugove. Sve je podnošljivo da igra za svoje pare, ali je to uzelo maha".

Na ovu Dudićevu izjavu hitro je reagovala Milena Kačavenda, upozorivši ga:

"Prva pogrešna rečenica je: "Sve okej, igra za svoje pare'".

Poverio se bratu

Dudić se složio da situacija nimalo nije bila naivna i dodao da mu se Peja u jednom trenutku poverio, iako je problem krio od majke.

Miki je priznao da je on taj koji je Zlati otvorio oči.

"Počelo je da uzima maha, meni se obratio, krio od nje, posle mi je otvorio dušu, ja sam rekao Zlati. Sa njim se bavilo jedno vreme, međutim, opet je počeo da čačka mečku preko interneta", objasnio je Miki, ukazavši na opasnosti onlajn klađenja:

"Neko ti uplati na račun, ti preko računa prebaciš i igraš. Ne moraš ni da ideš u kladionicu".

Da je zavisnost ozbiljna, svedoči i Mikijeva tvrdnja da Peja ni u samom rijalitiju nije mogao da se odupre nagonu za kockanjem.

"Ne bi ga živa pustila, ja to znam. On je igrao ovde, nije mogao da se odupre tome", ispričao je Dudić.

Ne podržava da Jovan oženi Enu

Inače, nedavno je Miki Dudić izrazio zabrinutost zbog glasina da njegov mlađi brat Peja želi da oženi Enu Čolić. Miki smatra da je njegov brat još uvek nezreo, te da Ena nije za njega, pa je ponizio, što je Peja sada prvi put prokomentarisao.

- Mislim da se totalno izgubio u proteklih par nedelja, ne zna šta priča. Miki je gledao mene i Enu prošle sezone "Elite" i nema neke šire vidike što se tiče našeg života van rijalitija. Miki mene voli i gleda me kao malog brata i zauvek ću ostati neko ko je klinac za njega. Mi svadbu još nismo planirali, a ni dete. Dragi Bog će reći kad će to biti - rekao je tada Peja.

