U rijalitiju "Elita 9" nastala je pometnja kada je Anita Stanojlović javno "odjavila" svoju drugaricu i menadžerku Tamaru Radoman. Ovo je šokiralo sve, a Tamara je imala komentar na ovu novonastalu situaciju.

Tamara je, kako je Milan Milošević rekao, njemu rekla da navija za Anitinu ljubav sa Anđelom Rankovićem, pa je Stanojlovićeva odmah reagovala.

- Samo da se obratim Tamari, od ovog trenutka nemoj da me braniš, nemoj ništa da kačiš i neću da se remeti naša veza. Ja ne verujem ni u jednu informaciju - dodala je Anita.

Pripadnici sedme sile stupili su u kontakt sa Tamarom, koja ne krije da primećuje promene u Anitinom ponašanju tokom učešća u "Eliti".

- Anita se već neko vreme ponaša prilično neobično, u sukobu je sa mnogima i upustila se u ozbiljne teorije zavere. Neću joj zameriti niti uzeti za zlo ovu ishitrenu izjavu. Najvažnije mi je da iz svega izadje psihički i fizički zdrava i dobro sve ostalo mi je manje bitno. Do kraja ima još mnogo toga, zato joj želim snagu da izdrži sve što je u narednom periodu očekuje - rekla je Tamara u izjavi za "Pink".

Anđelo podvlači: "Blam me je pojeo jer sam ušao u raspravu sa Anitom"

Takmičari "Elite" nedavno su govorili o stvarima na koje su ponosni kad su u pitanju njihovi postupci u rijalitiju, ali i koji bi rado izbrisali gumicom da mogu. Anđelo Ranković je kao iz topa dao odgovor na pitanje o greškama.

- Moja najveća greška je što sam ušao u raspravu sa Anitom. Uvukao sam se time u mulj - jasan je bio on.

- Živ me je blam pojeo zbog toga. Nije mi krivo zbog toga, svaka škola se plaća. Nije se znala moja strana priče, saznala se i pričao sam istinu - dodao je Ranković u "Eliti 9".

- Pokazao sam zbog čega sam pobegao iz tog odnosa - rekao je Anđelo.

