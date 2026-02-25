Slušaj vest

"Stara ljubav zaborava nema"

Name, dok su sedeli cimeri u dvorištu, Maja Marinković je sela Marku Janjuševiću Janjušu u krilo, a on jednostavno nije mogao da joj odoli, te je odmah krenuo da je "spopada", strastveno je grli i ljubi naočigled svih prisutnih u Zadruzi 9 Eliti.

Iako se činilo da su se strasti otrgle kontroli, Marinkovićeva je u jednom trenutku pokušala da se izvuče i potražila pomoć od cimera, Mikija Dudića i Uroša Stanića. Ipak, oni su ovu vrelu akciju samo nemo posmatrali, bez ikakve reakcije.

- Miki, Uroše! Moram da idem da vidim da li mi se osušilo - žalila se Maja u pokušaju da ustane.

Međutim, Janjuš nije imao nameru da je pusti da ode, te je u zanosu izgovorio šokantnu rečenicu zbog koje su mnogi zanemeli:

- Čekaj, krenuo je da mi se d*že - naveo je Janjuš bez dlake na jeziku i nastavio da je obasipa poljupcima.

Maja šokirala priznanjem

Inače, Maja Marinković je šokirala priznanjem da je tokom života popila više od 200 takvih tableta, kao i da je imala čak 19 prekida trudnoće.

- Godinama nisam imala granicu kad su te tablete u pitanju. Koliko sam ih popila, mogla sam apoteku da sagradim do sada. Popila sam preko 200 tableta za dan posle i imala bar 19 prekida trudnoće - šokirala je starleta.

kurir/blic