MAJA MARINKOVIĆ I JANJUŠ NA KORAK DO POMIRENJA?! Poljupci pljušte na sve strane, razmenjuju nežnosti pred svima
Rijaliti učesnici Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš su očigledno ponovo obnovili ljubavnu romansu, pa su pred svima razmenjivali nežnosti.
"Stara ljubav zaborava nema"
Name, dok su sedeli cimeri u dvorištu, Maja Marinković je sela Marku Janjuševiću Janjušu u krilo, a on jednostavno nije mogao da joj odoli, te je odmah krenuo da je "spopada", strastveno je grli i ljubi naočigled svih prisutnih u Zadruzi 9 Eliti.
Iako se činilo da su se strasti otrgle kontroli, Marinkovićeva je u jednom trenutku pokušala da se izvuče i potražila pomoć od cimera, Mikija Dudića i Uroša Stanića. Ipak, oni su ovu vrelu akciju samo nemo posmatrali, bez ikakve reakcije.
- Miki, Uroše! Moram da idem da vidim da li mi se osušilo - žalila se Maja u pokušaju da ustane.
Međutim, Janjuš nije imao nameru da je pusti da ode, te je u zanosu izgovorio šokantnu rečenicu zbog koje su mnogi zanemeli:
- Čekaj, krenuo je da mi se d*že - naveo je Janjuš bez dlake na jeziku i nastavio da je obasipa poljupcima.
Maja šokirala priznanjem
Inače, Maja Marinković je šokirala priznanjem da je tokom života popila više od 200 takvih tableta, kao i da je imala čak 19 prekida trudnoće.
- Godinama nisam imala granicu kad su te tablete u pitanju. Koliko sam ih popila, mogla sam apoteku da sagradim do sada. Popila sam preko 200 tableta za dan posle i imala bar 19 prekida trudnoće - šokirala je starleta.
kurir/blic