Slušaj vest

Rijaliti učesnik Bora Santana ponovo je u žiži javnosti zbog kontroverznih tvrdnji o njegovom privatnom životu. Učesnici rijalitija, uključujući Uroša Stanića, izneli su niz optužbi koje su izazvale emotivne reakcije Santane, suze i sukobe.

Uroš Stanić je tokom emisije izneo tvrdnje o njihovom navodnom odnosu, pa pomenuo navodni poljubac i fizičku bliskost.

1/6 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Boba Nikolić

- Zaljubio sam se u Boru - izjavio je Stanić, što je izazvalo buru reakcija među učesnicima i publikom. Nakon ovih reči, između njih su izbili sukobi, a obezbeđenje je moralo da interveniše.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak sa žurke na kojem se, prema opisu, Bora i Uroš navodno ljube.

Žestoka svađa Bore i Terze: "Bio si sa Milicom na afterima"

Bora Santana sukobio se sa Terzom tokom podele budžeta. Njih dvojica su u celu svađu umešali i majku Terzinog deteta, Milicu Veličković.

- Trebalo je da krenem od Sofije, a krenuću od Bore, kakav problem ti imaš sa mnom? Kome ćeš ti da otvaraš glavu kamenjem - naveo je Terza.

- Pa ako kreneš od mene - naveo je Bora.

1/5 Vidi galeriju Milica Veličković dovela ćerku na Pink Foto: Printscreen Instagram, Printscreen

- Ti si rekao da sam ja mangup koji je napravio dete vašoj devojci, to su vaši odnosi, nisam bio s vama na afterima, potvrdio si da si bio sa njom ( Milicom Veličković) na afterima, da ste ti, Filip i Gastoz bili sa njom, svi su čuli da je ona "vaša devojka", šta to znači - rekao je Terza i dodao:

- Ti si u prvoj sezoni si bio potrčko Mikija Đuričića - istakao je on.

- Ti si prvi put ispao posle dva meseca, posle si ušao, napravio dete - rekao je Santana.

- Ti si bio sa Macom Diskrecijom, koja se bavi znamo čime - naveo je Terza.

- Je l' neka tvoja devojka bolja od Mace Diskrecije? Ma p**i mi k***c, ti si p****tina! Evo vidite šta radi jedan mali klošar - rekao je Bora.

- Tebe vode na svadbama da budeš cirkus mečka - dodao je Terza.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: