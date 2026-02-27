Slušaj vest

Prijateljstvo Maje Marinković i Jovane Cvijanović, poznatije i kao Jovane pevačice, puklo je nedavno, a kako je ona bila intimna sa Filipom Đukićem, s kojim je bila intimna i Maja u novogodišnjoj noći, Slađa Poršelina, Majina i Jovanina bivša prijateljica, žestoko je oplela po obema, otkrivši detalje iz njihovog druženja koje je zapravo malo ko znao!

Slađa razotkrila Maju i Jovanu

Na samom početku, Poršelina je, naime, istakla da je ipak bila u pravu, kada su joj svi govorili da laže, kada je reč o tome da su Maja i Đukić bili intimni u Titovoj vili na Zlatiboru.

- Ispratila sam, generalno, ja sam i pričala da je Maja Marinković bila u Titovoj vili na Zlatiboru sa Đukićem i niko mi nije verovao, pa su oni rekli da su bili zajedno. Maja Marinković je toliko neintresantna, aljkava i demode riba, da ne želi više niko da opšti sa njom. On je pobegao od nje glavom bez obzira. Ja sam bila jako srećna kada sam videla da je Jovana pevačica izdala Maju Marinković, bile su bff, one su se, ja znam, družile. One su orgijale u Jovaninom stanu u Beogradu - počinje Slađa i nastavlja:

Ja sam zaista mislila da vi to znate. Ovo je moje saznanje, bila sam sa Majom na moru, one su afterisale, čak su i par puta bile kod Maje na afteru. Maja je rekla unutra: "Jovana to radi i napolju". Po ceo dan i po celu noć izlaze u grad i dođu kod Jovane ili kod Maje na stan, ima svega i svačega, muškaraca, svakakvih supstanci. Janjuš je bio na afteru, Krofak je bio. Meni je drago što je to prijateljstvo puklo, jer je Maja sujetna osoba. Naravno, posvađala se sa mnom jer ne podnosi konkurenciju, druži se sa ribama ispod nje. Ona se izoperisala, liči na barbiku, ali je trula iznutra...Ja znam iz pouzdanih izvora da Jovana ne podnosi Maju Marinković, jer je sve najstrašnije stvari pričala sa Milicom Veličković o toj istoj Maji.

Spomenula i Takija

Slađa je u svom stilu nastavila da plete po odnosu Maje i Jovane, otkrivši da Marinkovićeva nema nijednu drugaricu, već da svuda zbog toga vodi svog oca, Radomira Marinkovića Takija.

- Ja moram da budem realna, ja sam bila ta koja je sa Majom išla na more, mene je Žana Omnia pozvala posle tog mora i rekla da me Maja Marinković najstrašnije pljuje. Gostovale smo posle, rekla je da je to laž, prosto, Maja nema mu*a. Ima te dvostruke aršine, ona nema drugaricu napolju. Ona nema druga i drugaricu da je odveze od tačke A do tačke B, prosto, sve radi Taki. Okej je to, ali smatram da na more ne možeš sa ocem, nego i sa drugaricama...Nju je bio blam od Jovane, Jovana je devojka blam veka! Predstavlja se pevačicom, a zapravo je devojka koja je bila u psihijatrijskoj bolnici i milion puta je Maja kada je pričala najgore stvari o Jovani, onda uđe i kaže: "Jovana je divna...". Ja znam da je Jovana tu nju čekala na zicer, a to je da joj se osveti za sve te stvari. Devojke počinju da se takmiče, više nije bitno da li je to moj ili tvoj frajer, nego samo da su u fokusu - rekla je ona, te je istakla da se Maja, po njenom mišljenju, boji ulaska Stanije Dobrojević:

Maja bi sada zajahala Asmina, ali se boji da ne uđe Stanija Dobrojević da je izrešeta, jer je Maja, realno glupa je Maja. Ona devojka pet rečenica je naučio Filip Car i ona to vrti...Jovana pevačica je rekla da sam joj se hvalila da sam spavala sa Filipom Carem, ja nikada nisam pozvala Jovanu pevačicu. Ona je unela tu informaciju, a Maju je to dokusurilo. Jovana je slagala nju da sam je pozvala da se pohvalim da sam imala se*s sa Filipom Carem, što ne mora da znači da nisam, ali ona je perfidno zlobno biće, ja nisam zvala Jovanu da se pohvalim.

"Krila je Janjuša od dužnika, nije imao gde"

Nakon ovoga, Slađa je otkrila da je Jovanina priča o odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem zapravo istina, te i da ga je ona krila od dužnika, kao i da su bili zajedno u njenom, kako ona kaže, selu.

- I onda kada je Maja zajahala Janjuša, a Jovani je bolna rana Janjuš. Prvo, zato što je Janjuš Jovanu iskorišćavao za novac. Muškarac kada završi neki odnos, kao što je Terza pričao, nismo bili u vezi, ali samo što nismo bili u braku...On nije imao gde, Jovana mu je bila utočište, čak su zajedno bili u njenom selu, u vikendici, kada prokocka sve, kada ga zovu dužnici, ona ga je čak i krila. Ja za Janjuša zaista smatram da je zadnja klošarijada. Maja stalno priča da se mi hvatamo za njene momke, a šta ti radiš?! Jovana je u kombinaciji sa Janjušem dve godine, to je Maja znala, a ti onako zajašeš Janjuša, pa logično je da će ona da zajaše Filipa. Pogotovo što je Maja stavila iznad Jovane Aneli... - rekla je Slađa, gostujući na RED televiziji.

