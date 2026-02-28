Maja Marinković tvrdi da je Asmin zaljubljen u nju

Odnos Maje Marinković i bivšeg partnera njene drugarice Asmina Durdžića glavna je tema mesecima u Beloj kući.

Marinkovićeva je progovorila o Asminu, a njena izjava mnoge je šokirala.

"Mislim da su prodali porodicu"

Maja je u emisiji Pitanja novinara tvrdila da nije upoznata sa tim da je Asmin želeo da venča Staniju, iako su u spoljnjem svetu bile najbolje drugarice. Njena izjava je šokirala novinare, publiku ali i njene cimere.

- Rekla si da ti se Asmin izvinio po stoti put, da li si nekad osetila potrebu da se izviniš njemu? - pitao je Darko.

- Bila bih licemerna kad bih se ovde lažno izvinjavala. On je mene prvi vređao kad sam komentarisala njegovu temu. Samo lud čovek može da pomisli da je on peder. Ne mislim da je gej naravno. Mislim da jesu prodali porodicu, prodali su se ovde međusobno. Sve su prodali zarad rijalitija. Pričaju kako mi komentarišemo njihovo dete i porodicu, a oni su sami uveli tu temu - govorila je Maja.

- Rekla si da nije ni čudo što bi Asmin tebe oženio jer je imao samo loše izbore, da li si svesna da si aludirala na Staniju? - nastavio je voditelj.

"Ne znam da je Staniju hteo da ženi"

- Aludirala sam na Aneli. Ja ne znam da je on Staniju hteo da ženi. Mislim da je kanalizacija životni problem sa Aneli Ahmić. Njega ne gledam na taj način. Moraš da paziš kome dete praviš - izjavila je Maja i sve šokirala.

- Kako je moguće da nisi znala da je tvoja velika prijateljica Stanija bila verena za njega? - pitao je Tanasijević.

- Ja ne moram da znam! On je sam sebe srozao sa svojim izborima posle Stanije. Miljana Kulić i Aneli Ahmić.. Da nije bilo Stanije Dobrojević ne bi bilo ni ove priče u rijalitiju - odgovorila je Maja.

- Kako komentarišeš što je rekao da ga je Bog spasio od tebe? - dodao je Darko.

- U pravu je. Kome se jednom dogodim u životu od mene izlečenja nema - rekla je Marinkovićeva.