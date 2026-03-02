Slušaj vest

Milosava Pravilović, i pored dupliranih glasova, nije uspela da se izbori za ostanak u rijalitiju.

Naime, voditelj Darko Tanasijević je sinoć ušao u Belu kuću i uputio se u sobu za izolaciju kako bi izveo nominovane takmičare. Za opstanak u rijalitiju i simpatije publike ove nedelje borili su se zvučna imena – Aneli Ahmić, Bora Santana, Anđelo Ranković i Milosava Pravilović.

Takmičari su prvo dobili priliku da odigraju igricu u kojoj pobednik dobija dupliranje glasova. Najspretnija u ovom izazovu bila je upravo Milosava. Međutim, ubrzo je usledio šok! Darko je saopštio da Milosava Pravilović, nažalost, čak ni nakon dupliranja nije imala dovoljan broj glasova za opstanak, te je za nju ovo takmičenje završeno.

Nakon što se pozdravila sa cimerima, Milosava je stigla u studio gde ju je dočekala voditeljka Dušica Jakovljević. Sumirajući utiske, izbačena takmičarka je kratko poručila.

– Dobro je, bilo je sve dobro, rekla je.

Ipak, ono što je svima privuklo pažnju jeste njen odnos sa aktuelnim učesnikom Jovanom Rajićem, poznatijim kao Joca. Kada ju je Dušica upitala da li joj on već nedostaje, Milosava nije krila oduševljenje.