"TRUDNU SI ME OSTAVIO, PONIŽAVAO..." Maja Marinković iskalila sav bes na Janjuša, evo šta kaže o nominaciji: On je đubre beskarakterno
Iako se činilo da su Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš uplovili u mirnu luku i da je njihov odnos konačno prijateljski i zdrav, dogodila se nova svađa.
Bivši ljubavni par se dotakao najboljnije teme iz prošlosti, te se sve orilo od žestokog okršaja.
"Trudnu si me ostavio"
- Ja tebi nisam ružnu reč rekao - rekao je Janjuš.
Marinkovićeva je u trenutku izgubila kompas i počela da urla po Beloj kući:
- Jesi, ponižavao si me. Ti si me trudnu ostavio. Hvala Bogu kako se završilo, a ne tebi da rodim dete da se patim ceo život. Tebi ništa sveto nije. Da li sam zaslužila da me šalješ u izolaciju? - pričala je ona.
Bivši košarkaš je u svom stilu pokušao da je dodatno iznervira.
- Reci da te to boli - nastavio je Janjušević.
- Obe si nas ponižavao - dodala je Maja.
"Zenta se od Asmina"
Maja je u Šiša baru otvorila dušu i prokomentarisala Janjuševu nominaciju, ali i želju da je pošalje u izolaciju. Reči nije birala, a u celu priču je uplela i Asmina Durdžića.
- Nije me ta nominacija povredila, jer prema njemu nemam ni gram emocija. On je đubre beskarakterno. Ako mu nisam pomogla, nisam ni odmogla. Nisam mu vređala bivšu ženu kao Aneli. Okomili su se neki učesnici na mene. Izvređali su me najviše ljudi kojima sam najviše pomagala. E, to mi je hvala. Kada je reč o Janjušu, on je veoma sujetan. Što je prihvatio da priča sa mnom i druži se, ako je mislio da ti iz inata Asminu radim? On se zenta od Asmina, zato mi ne prilazi više nego što bi prilazio da ga nema. Asmin ima pravi zaštitnički stav prema meni. Veoma je ružno to što Janjuš od mene pravi ludaču. Nakon što sam abortirala Janjuševo i moje dete, precrtala sam ga. Ja sam rešila da budemo u korektnom odnosu, a on je ispao teško smeće. Veoma me je razočarao, on je neosvaren čovek. Vređa Aneli i mene, a ipak smo bile njegov izbor - rekla je Maja.