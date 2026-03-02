"Trudnu si me ostavio"

"Zenta se od Asmina"

- Nije me ta nominacija povredila, jer prema njemu nemam ni gram emocija. On je đubre beskarakterno. Ako mu nisam pomogla, nisam ni odmogla. Nisam mu vređala bivšu ženu kao Aneli. Okomili su se neki učesnici na mene. Izvređali su me najviše ljudi kojima sam najviše pomagala. E, to mi je hvala. Kada je reč o Janjušu, on je veoma sujetan. Što je prihvatio da priča sa mnom i druži se, ako je mislio da ti iz inata Asminu radim? On se zenta od Asmina, zato mi ne prilazi više nego što bi prilazio da ga nema. Asmin ima pravi zaštitnički stav prema meni. Veoma je ružno to što Janjuš od mene pravi ludaču. Nakon što sam abortirala Janjuševo i moje dete, precrtala sam ga. Ja sam rešila da budemo u korektnom odnosu, a on je ispao teško smeće. Veoma me je razočarao, on je neosvaren čovek. Vređa Aneli i mene, a ipak smo bile njegov izbor - rekla je Maja.