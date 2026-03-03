Slušaj vest

Mina Vrbaški ponovo se našla u centru pažnje nakon emotivnog ispada, budući da njen partner Viktor Gagić nije želeo da razgovara o problemu koji već neko vreme opterećuje njihov odnos.

Vidno uznemirena, Mina je insistirala na razgovoru i razrešenju nesuglasica, dok je Viktor ostao suzdržan i nespreman da u tom trenutku ulazi u raspravu.

Mina zaljubljena u Viktora:

- Ako se Viktor pomiri sa tobom, ti ćeš biti dobro, ako ne, ti ne želiš da se smiriš? - upitao je Dača.

- Ne želim da se pomiri sa njom - rekao je Viktor.

- Je*o mi pas mater kad sam ušla u vezu. Nije mi to trebalo - rekla je Mina.

- Ajde, smiri se. Imaš dvadeset šest godina, nisi mala. Život ide dalje - rekao je Dača.

Pričalo se da je Mina bila ljubavnica oženjenom reperu

Kao bomba odjeknula je nedavno vest da je učesnica "Elite" Mina Vrbaški navodno imala tajnu aferu s oženjenim reperom Đorđem Bibićem Bibom iz popularne grupe "Crni Cerak", a tada se tim povodom oglasila njena majka Ivana Vrbaški.

- Ja to ne mogu ni da komentarišem, dovoljna mi je reakcija Minina, Borina, Filipova... Oni su se smejali svi. To su takve budalaštine... Ja uvek gledam ko priča, a ne šta priča, ali neću pljuvati nikog. Ipak, treba da gledamo ko je to rekao - rekla je Ivana.

