Pevač i rijaliti učesnik Mirko Pržulj, poznatiji kao Lepi Mića, svojevremeno je kupio ogromno imanje i kuću u blizini Fruške gore. Rešen da ispuni želju ćerke Sare i da realizuje njenu ideju, Mića je pazario imanje na jednoj od naših najlepših planina.

Kuća stara 180 godina

- To je raj na zemlji! Nalazi se u jednom selu u podnožju Fruške gore, radi se o ogromnom imanju i kući staroj oko 180 godina, ali je dobro očuvana. U toku je pravna faza, a celu tu priču sam prepustio poznatom pravniku, kako bih bio miran da će sve biti u najboljem redu. Zatim će krenuti radovi, bazen, letnjikovac i sve ostalo što je potrebno za potpuno uživanje - rekao je Lepi Mića 2020. godine.

- Zajedno ćemo uživati. To je ideja moje ćerke, njena je priča, ja odrađujem samo neke tehničke stvari. Ali biće mesto za zajedničko uživanje - dodao je Mića, a nije mogao da sakrije svoje zadovoljstvo zbog kupovine.

Ide u rijaliti dokle je zdrav

Gledali smo ga u osam sezona rijaliti programa Zadruga - Elita, nedavno je ušao i u devetu a jednom prilikom ranije je otkrio razlog njegovog dugogodišnjeg rijaliti staža.

Istakao je da se u rijalitiju takmiči isključivo zbog novca i da sve što zaradi daje ženi sa kojom u braku duže od tri decenije.

- Rešio sam, ulaziću u "Zadrugu" sve dok budem zdrav i vitalan. Ma, umreću u rijalitiju. Ulazim u rijalitije zbog zarade, novac me motivše. Ja tamo radim za mesečnu platu, koja nije mala i sve pare dajem ženi - rekao je Lepi Mića pa otkrio kako njegova žena reaguje na to.

Ćerka Lepog Miće:

- Ona je moja najveća podrška, srdačno me bodri dok sam unutra. Shvata da je to moj posao. Jedino ne voli kada psujem, ali razume da je to šou-program. Meni stvarno ne pada teško rijaliti. Zdraviji sam i oštroumniji od svih koji su se do sada našli u "Zadruzi". Psihički sam jak, nikad nisam imao krize i umem da igram igru. Jak sam kao beton i nijednom mi se nije desilo da puknem, jer sam za rijaliti spreman kao zver - izjavio je jednom prilikom Lepi Mića.

Nedeljno zarađuje 1.200 evra u rijalitiju

Inače, ranije se pisalo da honorar Lepog Miće iznosi 1.200 evra nedeljno.

Ipak, šuška se da mu je u međuvremenu honorar porastao i da sada iznosi oko 1.500 evra nedeljno, ali on to nikada nije potvrdio jer mu je strogo zabranjeno da o tome javno govori, što piše i u ugovoru koji je potpisao.

