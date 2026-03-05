Slušaj vest

Maja Marinković nikada nije krila da je "tatina princeza" i da nije odrastala pored majke koju jako retko spominje u javnosti.

Učesnica Elite je za crnim stolom demantovala da je ikada rekla ružnu reč za ženu koja ju je rodila.

"Sačuvala sam dostojanstvo"

- Nikada ružnu reč nisi rekla za svoju majku. Ja jesam rasla samo uz oca, mene je otac odgajao, sačuvala sam dostojanstvo, čovek je veliki onoliko koliko oprašta. Ja sam sve oprostila i sada imam dobar odnos sa majkom. Nikada mi ništa sa finansijske strane nije manjkalo, ali ljubavi možda jeste. Međutim, nas dve smo izgladile naš odnos. Moja majka je jedna dama, a otac je me je napravio ovakvom, jakom i dostojanstvenom - rekla je Maja.

- Ja mogu svašta da kažem sad o Maji i njenom ponašanju, ali ne želim. Na Maju sam slab jer je ona devojka koja je odrasla pored oca, samo uz njega, dok su ostale devojčice u školu vodile majke - kazao je Asmin.

- Moj otac je moj heroj, veoma ga volim i on je moje sve. Porodica je sve, ja nikome ne želim da odrasta sa jednim roditeljem, ali ja sam ovakva kakva jesam jer sam imala najboljeg oca na svetu - kazala je Maja.

Taki nedavno operisan

Radomir Marinković Taki - otac zadrugarke Maje Marinković - nedavno je morao na hitnu operaciju, pošto mu je otkriven kamen u žuči. Izašavši iz bolnice, kako je istakao za jedne medije, "klubove je zamenio prirodom".

Zatečen na Kalemegdanu, priznao je da u poslednje vreme i nije bio u prilici da posebno isprati "Elitu 9", ali svakako je siguran "da rijaliti ne može bez njegove naslednice".

- Sreli smo se spontano ovde, doktori su mi rekli da što više šetam, tako da sada vreme provodim u prirodi. Imao sam malu lekarsku intervenciju, jer su mi našli kamen u žuči, tako da sada sam često ovde i klubove sam zamenio prirodom. Nije ništa strašno, jer je to rutinska operacija i bolje se osećam, ali moram da povedem računa o ishrani – govorio je on za Blic, a potom je nastavio rečima:

1/6 Vidi galeriju Taki Marinković Foto: Kurir TV, Petar Aleksić, Printscreen

- Obrni i okreni, rijaliti bez Maje ne može. Maja i Janjuš su obeležili rijaliti. Oni se svi spolja dogovaraju po kafićima ko će sa kim biti, a ranije je to bilo spontano. Janjuš se tada razveo zbog Maje i to je tada bio veliki šok. Treba da se druže, provode popodne u šali, ali ništa osim toga.

Taki o Maji i Asminu

Onda, međutim, prilično se šokirao pošto je čuo "da je došlo do poljupca Maje i Asmina". Kako je prokomentarisao - i bolje što to nije ispratio.

1/8 Vidi galeriju Asmin Durdžić i Maja Marinković Foto: Printscreen YouTube

- ...To nije njena interesna sfera. Od tog posla nema ništa, njegova adresa je totalno druga. Maja je tamo glavna karika, lepa, uspešna i samostalna devojka i svi se lože na nju, a momci su joj do sada uglavnom bili kreteni, ima par izuzetaka, ali ostali su od zla oca i još gore majke - prokomentarisao je onda Taki, te otkrio razlog zašto je Maja morala da napusti Belu kuću "Zadruge 9 - Elite".

O prekidima trudnoće

Taki je prokomentarisao i Majinu izjavu da je imaoa 19 prekida trudnoće.

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Peintscreen Instagram, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

- Ona će se zbog svega i pozabaviti time, jer Maja je imala jedan prekid trudnoće, znate svi šta se izdešavalo u "Eliti", a ja tada ni za to nisam znao. Mami je rekla, a tada joj je pomogla jedna žena sa televizije i mnogo mi je žao zbog toga, jer i da je rodila dete, bio bih jako srećan, ne bih sada šetao psa Lea, nego svoje unuče. Dete je uvek dar od Boga. Tada sam dva dana bio van sebe, nije ni njoj bilo lako, a unučića će biti, nadam se – zaključio je Marinković.