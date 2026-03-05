HOROR SCENA U RIJALITIJU: Udarali ga u glavu, Bora Santana pao sa kreveta, drama pred kamerama! (VIDEO)
Jeziva tuča izbila je u Beloj kući u Šimanovcima, a u centru incidenta našao se Bora Santana, koji je ušao u sukob sa nekoliko cimera.
Sve je počelo u spavaćoj sobi, a sada se pojavio uznemirujući snimak nasilja na krevetu.
Na snimku se vidi kako nekoliko učesnika udara Boru u glavu, među njima i nekoliko devojaka, nakon čega on pada sa kreveta.
Nakon brutalne tuče u spavaćoj sobi i pokušaja da nastavi sukob sa ostalim učesnicima, Bora je optužio obezbeđenje TV Pink da ga je navodno gurnulo i povredilo, što je izazvalo lavinu reakcija na društvenim mrežama.
Mnogi gledaoci smatraju da je upravo Bora svojim ponašanjem doveo do incidenta, jer je i posle tuče nastavio da nasrće na učesnike, dok su pripadnici obezbeđenja pokušavali da spreče novu eskalaciju nasilja u Beloj kući.
Žestoka svađa Bore i Terze: "Bio si sa Milicom na afterima"
Podsetimo, Bora Santana nedavno se sukobio sa Terzom tokom podele budžeta. Njih dvojica su u celu svađu umešali i majku Terzinog deteta, Milicu Veličković.
- Trebalo je da krenem od Sofije, a krenuću od Bore, kakav problem ti imaš sa mnom? Kome ćeš ti da otvaraš glavu kamenjem - naveo je Terza.
- Pa ako kreneš od mene - naveo je Bora.
- Ti si rekao da sam ja mangup koji je napravio dete vašoj devojci, to su vaši odnosi, nisam bio s vama na afterima, potvrdio si da si bio sa njom ( Milicom Veličković) na afterima, da ste ti, Filip i Gastoz bili sa njom, svi su čuli da je ona "vaša devojka", šta to znači - rekao je Terza i dodao:
- Ti si u prvoj sezoni si bio potrčko Mikija Đuričića - istakao je on.
- Ti si prvi put ispao posle dva meseca, posle si ušao, napravio dete - rekao je Santana.
- Ti si bio sa Macom Diskrecijom, koja se bavi znamo čime - naveo je Terza.
- Je l' neka tvoja devojka bolja od Mace Diskrecije? Ma p**i mi k***c, ti si p****tina! Evo vidite šta radi jedan mali klošar - rekao je Bora.
- Tebe vode na svadbama da budeš cirkus mečka - dodao je Terza.