Slušaj vest

Jeziva tuča izbila je u Beloj kući u Šimanovcima, a u centru incidenta našao se Bora Santana, koji je ušao u sukob sa nekoliko cimera.

Sve je počelo u spavaćoj sobi, a sada se pojavio uznemirujući snimak nasilja na krevetu.

Jeziva tuča u Eliti Foto: Preent Screen

Na snimku se vidi kako nekoliko učesnika udara Boru u glavu, među njima i nekoliko devojaka, nakon čega on pada sa kreveta.

Nakon brutalne tuče u spavaćoj sobi i pokušaja da nastavi sukob sa ostalim učesnicima, Bora je optužio obezbeđenje TV Pink da ga je navodno gurnulo i povredilo, što je izazvalo lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Mnogi gledaoci smatraju da je upravo Bora svojim ponašanjem doveo do incidenta, jer je i posle tuče nastavio da nasrće na učesnike, dok su pripadnici obezbeđenja pokušavali da spreče novu eskalaciju nasilja u Beloj kući.

1/5 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Kurir Televizija, printscreen/Youtube/Balkanska veselja, Petar Aleksić

Žestoka svađa Bore i Terze: "Bio si sa Milicom na afterima"

Podsetimo, Bora Santana nedavno se sukobio sa Terzom tokom podele budžeta. Njih dvojica su u celu svađu umešali i majku Terzinog deteta, Milicu Veličković.

- Trebalo je da krenem od Sofije, a krenuću od Bore, kakav problem ti imaš sa mnom? Kome ćeš ti da otvaraš glavu kamenjem - naveo je Terza.

- Pa ako kreneš od mene - naveo je Bora.

- Ti si rekao da sam ja mangup koji je napravio dete vašoj devojci, to su vaši odnosi, nisam bio s vama na afterima, potvrdio si da si bio sa njom ( Milicom Veličković) na afterima, da ste ti, Filip i Gastoz bili sa njom, svi su čuli da je ona "vaša devojka", šta to znači - rekao je Terza i dodao:

1/5 Vidi galeriju Bora Santana prvi put o razlazu sa Milicom Foto: printscreen/Youtube/Balkanska veselja

- Ti si u prvoj sezoni si bio potrčko Mikija Đuričića - istakao je on.

- Ti si prvi put ispao posle dva meseca, posle si ušao, napravio dete - rekao je Santana.

- Ti si bio sa Macom Diskrecijom, koja se bavi znamo čime - naveo je Terza.

- Je l' neka tvoja devojka bolja od Mace Diskrecije? Ma p**i mi k***c, ti si p****tina! Evo vidite šta radi jedan mali klošar - rekao je Bora.

- Tebe vode na svadbama da budeš cirkus mečka - dodao je Terza.